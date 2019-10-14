В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник. Поиски организованы как полицией, так волонтерами и родственниками пропавшего. Как найти человека в лесу на болоте, когда уже выпал первый снег? И есть ли шансы отыскать его живым?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Поиски пропавшего охотника продолжаются уже больше недели и с каждым днем надежды на то, что они увенчаются успехом, становится все меньше. Сейчас полиции и родственникам очень нужна помощь».
Пропавший был на охоте не один, а со своим племянником. Тот выбрался из леса живым и сейчас участвует в поисках дяди, поговорить с ним нам не удалось. Охота была с ночевкой, она растянулась на десятки километров болотистой тайги.
Охотники случайно сожгли компас и телефон, когда сушили вещи и остались без связи и без возможности ориентироваться на местности. Заблудились. Дядя плохо себя почувствовал. Ночью, а точнее ранним утром, племяннику показалось, что дядя вообще умер. Но пульс он не замерял, дыхание не проверял, а просто очень испугался, а в итоге еще больше заблудился. Через несколько часов блуждания по лесу племянника нашли другие охотники. Дядю ищут до сих пор.
Главный вопрос - как можно было оставить в опасности, возможно, живого человека? Ведь полной уверенности, что дядя умер, оказывается, не было.
АНАТОЛИЙ БАСМАНОВ, ДРУГ ПРОПАВШЕГО ОХОТНИКА:
«Он его не оставил, а пошел просить помощи, только они не правильно обратились надо было в санавиацию обращаться».
Полицейские определили ареал поисков дяди, исходя из показаний племянника.
Показания противоречивые, поэтому ареал колеблется от 50 до 100 квадратных километров. Сейчас с помощью волонтеров и предоставленного ими квадрокоптера удалось исследовать почти четверть этой территории.
Дядю так и не нашли. Поиски осложняются погодными условиями: дорог нет, местность болотистая, уже пошел снег.
ЮРИЙ ПЕНЬКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В день обращения жительницы Черной Холуницы был зарегистрирован материал, по нему проводится проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Пока процессуальный кодекс позволяет нам проводить проверку, проводим ее, время ещё есть.
Родственники убиты горем. Племянник постарался сделать так, чтобы место, где остался лежать дядя, было хорошо заметно издалека - повесил на дерево рядом курточку и поставил красное ведро - по этим приметам хорошо искать с воздуха - но своего коптера в полицейских нет, приходится просить помочь земляков.
Поисковый отряд ездит на своих УАЗиках, техника не выдерживает и часто ломается.
СЕРГЕЙ МОСЕЕВ, БРАТ ПРОПАВШЕГО ОХОТНИКА:
«На данный момент нам нужен болотоход, квадрокоптер и люди, конечно. Людей очень не хватает».
Сбивает с толку и то, что в показаниях полиции племянник однозначно утверждает, что дядя умер, а потом появляются сомнения, так ли это на самом деле. Это ключевой момент всей истории.
Поисковый отряд Лиза Алерт и МЧС могли бы сразу подключиться к поиску, но время было упущено, они ищут живых. Даже если и сердце дяди билось в тот момент, когда племянник испугался и убежал от него, теперь шансы найти его минимальны.