В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник. Поиски организованы как полицией, так волонтерами и родственниками пропавшего. Как найти человека в лесу на болоте, когда уже выпал первый снег? И есть ли шансы отыскать его живым?Пропавший был на охоте не один, а со своим племянником. Тот выбрался из леса живым и сейчас участвует в поисках дяди, поговорить с ним нам не удалось. Охота была с ночевкой, она растянулась на десятки километров болотистой тайги.Охотники случайно сожгли компас и телефон, когда сушили вещи и остались без связи и без возможности ориентироваться на местности. Заблудились. Дядя плохо себя почувствовал. Ночью, а точнее ранним утром, племяннику показалось, что дядя вообще умер. Но пульс он не замерял, дыхание не проверял, а просто очень испугался, а в итоге еще больше заблудился. Через несколько часов блуждания по лесу племянника нашли другие охотники. Дядю ищут до сих пор.Главный вопрос - как можно было оставить в опасности, возможно, живого человека? Ведь полной уверенности, что дядя умер, оказывается, не было.Полицейские определили ареал поисков дяди, исходя из показаний племянника.Показания противоречивые, поэтому ареал колеблется от 50 до 100 квадратных километров. Сейчас с помощью волонтеров и предоставленного ими квадрокоптера удалось исследовать почти четверть этой территории.Дядю так и не нашли. Поиски осложняются погодными условиями: дорог нет, местность болотистая, уже пошел снег.Родственники убиты горем. Племянник постарался сделать так, чтобы место, где остался лежать дядя, было хорошо заметно издалека - повесил на дерево рядом курточку и поставил красное ведро - по этим приметам хорошо искать с воздуха - но своего коптера в полицейских нет, приходится просить помочь земляков.Поисковый отряд ездит на своих УАЗиках, техника не выдерживает и часто ломается.Сбивает с толку и то, что в показаниях полиции племянник однозначно утверждает, что дядя умер, а потом появляются сомнения, так ли это на самом деле. Это ключевой момент всей истории.Поисковый отряд Лиза Алерт и МЧС могли бы сразу подключиться к поиску, но время было упущено, они ищут живых. Даже если и сердце дяди билось в тот момент, когда племянник испугался и убежал от него, теперь шансы найти его минимальны.