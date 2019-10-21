Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 23 окт 18:01 В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов» 21 окт 18:14 В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике 21 окт 18:40 Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России. 23 окт 18:00 Студент Кировского медколледжа стал лучшим в ПФО на конкурсе профмастерства 21 окт 19:27 Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах.
9°C
$
64
71,12
27 октября 12:37
27 окт 10:03 В доме на улице Гороховской подожгли подъезд. 26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 25 окт 18:06 Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу 25 окт 17:59 В Орловском краеведческом музее готовится новая выставка 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 25 окт 15:28 С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия». 25 окт 11:05 Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков 25 окт 11:03 В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах
В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы.

В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы.

Вчера, 19:47
5 214

В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия в Нолинском районе проводится проверка.

Авария произошла около 17.00 в д. Перевоз Нолинского района.

На автодороге местного значения Р-179 Киров-Вятские Поляны столкнулись микроавтобус «Форд» и встречный автомобиль ВАЗ-2114.

По уточненной информации, в результате происшествия 4 человека погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести. Известно, что в числе погибших - 15-летняя девочка. Среди пострадавших - 8-летняя девочка. Все погибшие - пассажиры и водитель ВАЗ-2114, жители Уржумского района.

Микроавтобус следовал по маршруту «Вятские Поляны-Малмыж-Киров».

По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, однако не сумел справиться с управлением и вернуться в полосу попутного движения, и совершил лобовое столкновение с ВАЗом.

Сотрудники пожарной части города Нолинска с помощью гидравлического инструмента произвели деблокировку пострадавшего ребенка из автомобиля ВАЗ и пассажира из микроавтобуса, а также извлекли тела четырех погибших из легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Нолинскую ЦРБ.

По информации регионального минздрава, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Шесть человек в больнице, из них двое - тяжелые.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки обстоятельств ДТП, соблюдение правил пассажирских перевозок владельцем микроавтобуса.

Власти региона пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших в страшной аварии. 

В ликвидации ДТП принимали участия 26 человек и 8 единиц техники.


ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама