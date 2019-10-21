В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия в Нолинском районе проводится проверка.
Авария произошла около 17.00 в д. Перевоз Нолинского района.
На автодороге местного значения Р-179 Киров-Вятские Поляны столкнулись микроавтобус «Форд» и встречный автомобиль ВАЗ-2114.
По уточненной информации, в результате происшествия 4 человека погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести. Известно, что в числе погибших - 15-летняя девочка. Среди пострадавших - 8-летняя девочка. Все погибшие - пассажиры и водитель ВАЗ-2114, жители Уржумского района.
Микроавтобус следовал по маршруту «Вятские Поляны-Малмыж-Киров».
По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, однако не сумел справиться с управлением и вернуться в полосу попутного движения, и совершил лобовое столкновение с ВАЗом.
Сотрудники пожарной части города Нолинска с помощью гидравлического инструмента произвели деблокировку пострадавшего ребенка из автомобиля ВАЗ и пассажира из микроавтобуса, а также извлекли тела четырех погибших из легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Нолинскую ЦРБ.
По информации регионального минздрава, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Шесть человек в больнице, из них двое - тяжелые.
Следственный комитет и прокуратура проводят проверки обстоятельств ДТП, соблюдение правил пассажирских перевозок владельцем микроавтобуса.
Власти региона пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших в страшной аварии.
В ликвидации ДТП принимали участия 26 человек и 8 единиц техники.