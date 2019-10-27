В доме на улице Гороховской подожгли подъезд.

ЧП произошло около 5 часов утра 27.10.2019 года.В одном из многоквартирных жилых домов по ул. Гороховской в Кирове сработали пожарные извещатели.установили их на собственные средства, поскольку в доме уже не раз неизвестные пытались устроить пожар в подъезде и в соседних хозпостройках.На этот раз история повторилась. Неустановленные хулиганы подожгли деревянный пролет лестницы.Благодаря сработавшей сигнализации огонь жители успели своевременно потушить своими силами.В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка.