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В Нововятске при пожаре погибло два человека

В Нововятске при пожаре погибло два человека

Вчера, 12:05
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Михаил Конышев
В Нововятске при пожаре погибло два человека

В Нововятске при пожаре погибло два человека. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

 24 октября, в десятом часу вечера поступил сигнал о пожаре. Трагедия произошла в одной из квартир дома №52 на ул. Советской в Нововятском районе. На место происшествия выехали четыре  пожарных  машины. Как рассказали жильцы дома в подъезде наблюдалось очень сильное задымление и было сложно установить, где источник возгорания.

- Соседи с пятого этажа открыли дверь, запахло. Все забегали, сказали всех эвакуируем. Пожарных вызвали. Очень сильное было задымление.
- Забегали все, в какой квартире не понятно. Во все квартиры начали стучать. Только в этой квартире не ответили и еще над ними.

В результате пожара сгорела кровать с постельными принадлежностями, закоптились стены и потолок в одной из квартир. Огонь удалось оперативно потушить. В комнате, где началось возгорание, были обнаружены тела двух жильцов. По предварительной версии, 54-летний мужчина и 50-летняя женщина отравились продуктами горения. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Одна из них - неосторожность погибших при курении.

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