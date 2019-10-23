В Нововятске при пожаре погибло два человека. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.24 октября, в десятом часу вечера поступил сигнал о пожаре. Трагедия произошла в одной из квартир дома №52 на ул. Советской в Нововятском районе. На место происшествия выехали четыре пожарных машины. Как рассказали жильцы дома в подъезде наблюдалось очень сильное задымление и было сложно установить, где источник возгорания.В результате пожара сгорела кровать с постельными принадлежностями, закоптились стены и потолок в одной из квартир. Огонь удалось оперативно потушить. В комнате, где началось возгорание, были обнаружены тела двух жильцов. По предварительной версии, 54-летний мужчина и 50-летняя женщина отравились продуктами горения. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Одна из них - неосторожность погибших при курении.