По факту ДТП в Нолинском районе возбуждено уголовное дело

Следователи продолжают выяснять обстоятельства и причины смертельного ДТП, которое произошло в минувшую субботу в Нолинском районе. Там при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на месте погибли 4 человека.Микроавтобус Форд ехал из Уфы. Через Вятские Поляны он направлялся в Киров. ДТП произошло в Нолинском районе, когда уже начало смеркаться - в 16.25.Единственной выжившей пассажиркой легкого автомобиля, который ехал из Кирова, оказалась 8-летняя девочка. Ее пришлось доставать из искореженного автоспасателям с помощью специнструментов. Травмы получили еще 7 пассажиров микроавтобуса и сам водитель. Все они были госпитализированы в Нолинскую ЦРБ, куда сразу же выехала бригада врачей из Кирова. После того как состояние пострадавших было стабилизировано, четверых доставили в областной центр травматологии, в том числе был задействован вертолет. На месте происшествия до поздней ночи работали сотрудники ГИБДД, полиции, следственного управления, спасатели, психолог.В отношении водителя Форда возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан. Известно, что мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а вот лицензии на пассажирские перевозки у него не оказалось.