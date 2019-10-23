По факту ДТП в Нолинском районе возбуждено уголовное дело

Следователи продолжают выяснять обстоятельства и причины смертельного ДТП, которое произошло в минувшую субботу в Нолинском районе. Там при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на месте погибли 4 человека.
Микроавтобус Форд ехал из Уфы. Через Вятские Поляны он направлялся в Киров. ДТП произошло в Нолинском районе, когда уже начало смеркаться - в 16.25.
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«47-летний водитель автомобиля Форд по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ваз-2114. 42-летний водитель и 3 пассажира ваз, в том числе 15-летняя девочка скончались на мете от полученных травм».
Единственной выжившей пассажиркой легкого автомобиля, который ехал из Кирова, оказалась 8-летняя девочка. Ее пришлось доставать из искореженного автоспасателям с помощью специнструментов. Травмы получили еще 7 пассажиров микроавтобуса и сам водитель. Все они были госпитализированы в Нолинскую ЦРБ, куда сразу же выехала бригада врачей из Кирова. После того как состояние пострадавших было стабилизировано, четверых доставили в областной центр травматологии, в том числе был задействован вертолет. На месте происшествия до поздней ночи работали сотрудники ГИБДД, полиции, следственного управления, спасатели, психолог.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА, ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«На сегодняшний день у пациентов состояние стабильно тяжелое. 1 пациент в реанимации. 8-летняя девочка была прооперирована и переведена в детское отделение в стабильно состоянии».
В отношении водителя Форда возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан. Известно, что мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а вот лицензии на пассажирские перевозки у него не оказалось.