В Кирове подвели итоги последствий от шквалистого ветра

В Кирове подсчитали количество проблем из-за бушевавшего накануне ветра. Всего в областном центре он завалил 50 деревьев и перевернул три остановки и это еще без учета оторванных крыш.Часть упавших зеленых насаждений повредила линии электропередач из-за чего кировчане остались без электричества. Эти повреждения поручено устранить в течение суток. Всего же для того, чтобы разобраться со всеми последствиями непогоды понадобится около трех дней. Отметим, что досталось от ветра не только областному центру. Так в Нолинском районе порывы ветра составляли 27 метров в секунду, это максимум, установленный в регионе.А в Верхошижемье рухнувший тополь смял крышу дома пенсионеров. Никто из жильцов не пострадал. Энергетики сегодня отчитались, что завершили работы по устранению последствий от непогоды.Энергоснабжение в 12 пострадавших районах области восстановлено. Сейчас продолжаются точечные восстановительные работы по неотложным заявкам потребителей.