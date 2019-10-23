Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной
-6°C
$
63,83
70,78
30 октября 00:52
29 окт 18:02 В библиотеке №3 "Маяк" подвели итоги первой части проекта "Лепить - чудо творить" 29 окт 18:00 Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет! 29 окт 17:58 В Кирове проходит Всероссийское совещание с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России 29 окт 15:44 В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ 29 окт 15:41 В Кирове прошел праздник узбекской культуры 29 окт 15:37 При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб 29 окт 15:34 Кировчане продолжают жаловаться на ремонт лифтов в рамках программы капремонта 29 окт 15:32 В Кирове подвели итоги последствий от шквалистого ветра 29 окт 12:03 Кировскую область с рабочим визитом посетил генконсул Узбекистана в Казани 29 окт 11:00 В Слободском с размахом отметили День автомобилиста
В Кирове подвели итоги последствий от шквалистого ветра

В Кирове подвели итоги последствий от шквалистого ветра

Вчера, 15:32
211
Михаил Конышев
В Кирове подвели итоги последствий от шквалистого ветра

В Кирове подсчитали количество проблем из-за бушевавшего накануне ветра. Всего в областном центре он завалил 50 деревьев и перевернул три остановки и это еще без учета оторванных крыш.

Часть упавших зеленых насаждений повредила линии электропередач из-за чего кировчане остались без электричества. Эти повреждения поручено устранить в течение суток. Всего же для того, чтобы разобраться со всеми последствиями непогоды понадобится около трех дней. Отметим, что досталось от ветра не только областному центру. Так в Нолинском районе порывы ветра составляли 27 метров в секунду, это максимум, установленный в регионе.

А в Верхошижемье рухнувший тополь смял крышу дома пенсионеров. Никто из жильцов не пострадал. Энергетики сегодня отчитались, что завершили работы по устранению последствий от непогоды.

Энергоснабжение в 12 пострадавших районах области восстановлено. Сейчас продолжаются точечные восстановительные работы по неотложным заявкам потребителей.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама