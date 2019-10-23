Более трех десятков водителей за лето оштрафовали за парковку на газоне

Штраф в несколько тысяч рублей за парковку на газоне. Представители администрации за нарушение правил благоустройства за лето оштрафовали более трех десятков водителей. О проблеме парковок в нашем сюжете.
Прощай зеленая трава. Сергей Ушаков говорит, что когда-то на этом месте был газон. Сейчас стоят автомобили. Свои машины оставляют сотрудники промышленного предприятие. Оно как раз находится напротив.
СЕРГЕЙ УШАКОВ:
«Начали работники парковаться, раньше здесь газон был. Сейчас они месят грязь просто».
Предприятие имеет свою большую парковку. Мест на всех не хватает, поэтому рабочие и оставляют автомобили, кто на газоне, другие и вовсе перегораживают пешеходные дорожки. Жителям Епишевского проезда пришлось уложить возле своих домов старые покрышки, чтобы хоть как-то оградить зеленую территорию.
Некоторые приезжие водители не только оставляют свои машины, но и свой мусор.
СЕРГЕЙ УШАКОВ:
«Поставил машину здесь, тут же вываливает два пакета мусора. говорю, зачем ты, нет контейнеров? Он такой, а мне так удобно! Приехал, выбросил, уехал, ушел на работу».
Газон, пусть уже и бывший, стоянкой не является. Сигнал о неправильной парковке получили в администрации. Специалист Управления муниципального контроля, вооружена фотоаппаратом. Татьяна Симоненко зафиксировала нарушение городских правил благоустройства. Скоро владельцам этих автомобилей придет неприятное письмо.
ТАТЬЯНА СИМОНЕНКО, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:
«Нарушители будут установлены и приглашены на составление административного протокола. Штраф за данное правонарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей».
Специалиста управления муниципального контроля администрации подобные проверки проводят регулярно. За лето штрафы выписаны более чем трем десяткам водителей. Однако, такое количество штрафов говорит не только о нарушителях, но и о том, что в Кирове не хватает парковок. Проблема есть, признают представители управления дорожной и парковой инфраструктуры, и она стоит остро.
ЕВГЕНИЙ ЛУНЁВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Практически весь центр перегружен припаркованными автомобилями. Паркуются люди и в два, и в три ряда, правила парковки не соблюдают. Будем заниматься и организацией дополнительных парковочных мест в городе. Будем делать парковки удобнее».
Дополнительные места будут создаваться вместе с ремонтом улиц уже в следующем году. В этом же году планируется обустроить стоянку на Октябрьском проспекте возле цирка.