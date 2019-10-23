Более трех десятков водителей за лето оштрафовали за парковку на газоне

Штраф в несколько тысяч рублей за парковку на газоне. Представители администрации за нарушение правил благоустройства за лето оштрафовали более трех десятков водителей. О проблеме парковок в нашем сюжете.Прощай зеленая трава. Сергей Ушаков говорит, что когда-то на этом месте был газон. Сейчас стоят автомобили. Свои машины оставляют сотрудники промышленного предприятие. Оно как раз находится напротив.Предприятие имеет свою большую парковку. Мест на всех не хватает, поэтому рабочие и оставляют автомобили, кто на газоне, другие и вовсе перегораживают пешеходные дорожки. Жителям Епишевского проезда пришлось уложить возле своих домов старые покрышки, чтобы хоть как-то оградить зеленую территорию.Некоторые приезжие водители не только оставляют свои машины, но и свой мусор.Газон, пусть уже и бывший, стоянкой не является. Сигнал о неправильной парковке получили в администрации. Специалист Управления муниципального контроля, вооружена фотоаппаратом. Татьяна Симоненко зафиксировала нарушение городских правил благоустройства. Скоро владельцам этих автомобилей придет неприятное письмо.Специалиста управления муниципального контроля администрации подобные проверки проводят регулярно. За лето штрафы выписаны более чем трем десяткам водителей. Однако, такое количество штрафов говорит не только о нарушителях, но и о том, что в Кирове не хватает парковок. Проблема есть, признают представители управления дорожной и парковой инфраструктуры, и она стоит остро.Дополнительные места будут создаваться вместе с ремонтом улиц уже в следующем году. В этом же году планируется обустроить стоянку на Октябрьском проспекте возле цирка.