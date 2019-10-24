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Кировские школьники приняли участие в акции на противодействие и предупреждение терроризма

Кировские школьники приняли участие в акции на противодействие и предупреждение терроризма

Сегодня, 16:29
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Карина Алоян
Кировские школьники приняли участие в акции на противодействие и предупреждение терроризма

В рамках всероссийской акции "Нет ненависти и вражде" УМВД России по Кировской области, Общественный совет при УМВД и студенты-волонтеры провели интерактивный квест "Подумай о последствиях".

В игровой форме - о серьезных вещах. Тема терроризма - серьезная. Поэтому, главное, что должны были уяснить школьники - как не стать жертвой терроризма. Самое элементарное: не прикасаться к оставленным предметам, сообщать о них или подозрительных людях в полицию.  Рассказали ребятам и о грамотном поведении во время террористического акта. А самое главное - финальный ответ на вопрос - что нужно сделать, чтобы угроз для общества стало меньше?

АРТЕМ БАБИНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УМВД РОССИИ ПО Г, КИРОВУ:
«Тема экстремизма у нас остается актуальной, к сожалению, поэтому в свободное от учебы время мы собираем детей 9-10 классов проводим такие интерактивные игры, чтобы они научились между собой общаться, толерантности».

Ребята проходят несколько станций в командах - на каждой из которых получают ценные знания и навыки.
Акция носит также и патриотический характер. Напомнили, и о важности сохранения мира и вечных духовных ценностях.

МАРАТ КУВАТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они очень нужны. Чем больше таких мероприятий, тем патриотичнее наши дети. Они все отдадут для своей Родины. И для себя тоже».

Акция «Нет ненависти и вражде» направлена на противодействие и предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений. Также ребятам раздали листовки, в которых указан алгоритм действий и экстренные телефоны.

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