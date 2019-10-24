Кировские школьники приняли участие в акции на противодействие и предупреждение терроризма

В рамках всероссийской акции "Нет ненависти и вражде" УМВД России по Кировской области, Общественный совет при УМВД и студенты-волонтеры провели интерактивный квест "Подумай о последствиях".В игровой форме - о серьезных вещах. Тема терроризма - серьезная. Поэтому, главное, что должны были уяснить школьники - как не стать жертвой терроризма. Самое элементарное: не прикасаться к оставленным предметам, сообщать о них или подозрительных людях в полицию. Рассказали ребятам и о грамотном поведении во время террористического акта. А самое главное - финальный ответ на вопрос - что нужно сделать, чтобы угроз для общества стало меньше?Ребята проходят несколько станций в командах - на каждой из которых получают ценные знания и навыки.Акция носит также и патриотический характер. Напомнили, и о важности сохранения мира и вечных духовных ценностях.Акция «Нет ненависти и вражде» направлена на противодействие и предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений. Также ребятам раздали листовки, в которых указан алгоритм действий и экстренные телефоны.