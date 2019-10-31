Как работает система безопасности в кировских детских дошкольных учреждениях?

Убийство ребенка в детском саду Нарьян-Мара показало потенциально слабые стороны системы безопасности в дошкольных учреждениях. Случай напугал и кировских родителей. Может ли чужой человек попасть в детский сад? И кто остановит потенциального нарушителя?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Итак, мы находимся у калитки одного из детских садов г. Кирова. Здесь установлен домофон, чтобы проникнуть внутрь нам нужен ключ от домофона, либо нужно связаться с охранником. Кстати, ключи от домофона есть у каждого родителя. Нажимаем кнопку».
На домофоне есть видеоглазок и динамик с микрофоном для полноценной обратной связи. Из садика выходит охранник, он явно не ждал съемочную группу и хочет поговорить с нами лично.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нам нужно провести съемку на территории детского сада. Разрешение есть».
Детский сад оснащен 32 видеокамерами, которые находятся как снаружи, так и внутри здания. Видео с камер выводится на 2 монитора, за которыми наблюдает охранник. Камеры статичные, но при желании картинку можно увеличить. Войти в детский сад может только человек по ключу от домофона. Или по личному разрешению охранника. Всего у дошкольного учреждения два периметра охраны - внешний - забор, и внутренний - двери в само здание.
ЕЛЕНА РУДАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВОМ МКДУ №57 "СВЯТКИ":
«По договорённости не могут забрать. В группах прописано кто может привести и забрать ребенка. Посторонний человек не может».
ЮРИЙ ШИРОКОВ, СТОРОЖ-ВАХТЕР МКДУ №57 "СВЯТКИ":
«Нет, просто так человека без пропуска я запустить не могу. Он должен или звонить, или как-то подтвердить, нет я просто так не могу пустить».
Напомним, что в Нарьян-Маре система охраны устроена точно таким же образом: доступ по ключу от домофона или звонок охраннику. К сожалению, там охранник удаленно открыл калитку для убийцы, не убедившись в том, кто и зачем пытается пройти в садик во время тихого часа.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Калитка этого детского сада также оборудована видео-домофоном. Попробуем вступить в диалог с охранником. Добрый день, вы по какому вопросу? Это телевидение».
Городские власти поручили департаменту образования провести тотальную проверку соблюдения требований безопасности во всех муниципальных детских садах. Но что с частными детскими садами и группами?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся у дверей одного из частных детских садов г. Кирова. Никакого домофона не видно, дверь закрыта. На нет и суда нет».
Контроль за деятельностью частных детских садов ограничен, часто садики и ясли работают просто как группы краткосрочного пребывания или детские клубы и доступ контрольно-надзорных органов к их работе затруднен.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Попробуем еще раз попасть в один из детских садов, здесь тоже есть система с домофоном.
- Вы по какому вопросу?
- Мы просто проверяем систему охраны. Посторонние могут в садик войти?
- Нет, мы закрываем двери на ключ.
Как правило, за безопасностью детей в детских садах следят или пенсионеры, или женщины и в случае реальной угрозы жизни они вряд ли смогут дать отпор злоумышленнику. Лучшая защита в этом случае - четкое выполнение должностных инструкций, которые просто исключают допуск чужого за калитку. Добавим, что в Кирове по требованию городских властей буди проведены дополнительные инструктажи, тренировки и экзамены для вахтеров, чтобы те неукоснительно следовали алгоритму пропускного режима.