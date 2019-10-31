Как работает система безопасности в кировских детских дошкольных учреждениях?

Убийство ребенка в детском саду Нарьян-Мара показало потенциально слабые стороны системы безопасности в дошкольных учреждениях. Случай напугал и кировских родителей. Может ли чужой человек попасть в детский сад? И кто остановит потенциального нарушителя?На домофоне есть видеоглазок и динамик с микрофоном для полноценной обратной связи. Из садика выходит охранник, он явно не ждал съемочную группу и хочет поговорить с нами лично.Детский сад оснащен 32 видеокамерами, которые находятся как снаружи, так и внутри здания. Видео с камер выводится на 2 монитора, за которыми наблюдает охранник. Камеры статичные, но при желании картинку можно увеличить. Войти в детский сад может только человек по ключу от домофона. Или по личному разрешению охранника. Всего у дошкольного учреждения два периметра охраны - внешний - забор, и внутренний - двери в само здание.Напомним, что в Нарьян-Маре система охраны устроена точно таким же образом: доступ по ключу от домофона или звонок охраннику. К сожалению, там охранник удаленно открыл калитку для убийцы, не убедившись в том, кто и зачем пытается пройти в садик во время тихого часа.Городские власти поручили департаменту образования провести тотальную проверку соблюдения требований безопасности во всех муниципальных детских садах. Но что с частными детскими садами и группами?Контроль за деятельностью частных детских садов ограничен, часто садики и ясли работают просто как группы краткосрочного пребывания или детские клубы и доступ контрольно-надзорных органов к их работе затруднен.Как правило, за безопасностью детей в детских садах следят или пенсионеры, или женщины и в случае реальной угрозы жизни они вряд ли смогут дать отпор злоумышленнику. Лучшая защита в этом случае - четкое выполнение должностных инструкций, которые просто исключают допуск чужого за калитку. Добавим, что в Кирове по требованию городских властей буди проведены дополнительные инструктажи, тренировки и экзамены для вахтеров, чтобы те неукоснительно следовали алгоритму пропускного режима.