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В Кирове увеличилось количество ДТП со спецтранспортом

В Кирове увеличилось количество ДТП со спецтранспортом

Сегодня, 17:56
117
Артем Макаров
В Кирове увеличилось количество ДТП со спецтранспортом


Хамство на дорогах приводит к очень серьезным последствиям. Некоторые водители нарушают правила и не пропускают спецтранспорт, даже несмотря на то, что у последнего включена сирена и проблесковые маячки.

Скорая помощь везла в Киров мальчика, который попал в аварию в Мурашинском районе. В районе Ганино карету со включенной сиреной и маячками не пропустил водитель. В итоге произошло ДТП. Пострадал и пациент и медики. Через двадцать минут, буквально в километре от этого места, произошла похожая ситуация. На улице Луганской скорую помощь вновь не пропустили и произошла авария.

СЕРГЕЙ ОДНОШИВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Есть определенное количество водителей, которые не предоставляют преимущество машинам скорой помощи. Это приводит к задержке оказания медицинской помощи и в некоторых случаях может создавать угрозу жизни и здоровья человека».

Покинуть место ДТП водитель скорой помощи, как и водитель другого спецтранспорта, не может. На место аварии вызывается другой экипаж, ему передают пациента. А это время, которого в экстренных ситуациях всегда мало. Роман Коряковцев служит водителем в пожарной охране уже более пяти лет. Спасатель говорит, что не раз сталкивался с тем, что его машину, даже со включенной сиреной и маячками, не пропускают. Поэтому во время каждого боевого выезда Роман старается быть осторожней и не полагается на спецсигналы.

РОМАН КОРЯКОВЦЕВ, ВОДИТЕЛЬ-СПАСАТЕЛЬ:
«Стараемся потише перекрестки проезжать, практически останавливаться, чтобы убедиться, что нам уступают дорогу».

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам, что спецтранспорт со включенными звуковыми и световыми сигналами выполняет поездку особой срочности. По правилам дорожного движения он имеет преимущество в любой дорожной ситуации. Тех водителей, кто игнорирует этот факт, ожидает наказание.

АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При данном нарушении в отношении водителя будут составлены административные материалы, будет вынесено решение в виде административного штрафа, в размере от 3-х до пяти тысяч рублей, либо лишение права управления, на срок от трех месяцев, до одного года».

В этом году в области произошло без малого пол сотни аварий с участием спецтранспорта, который двигался со включенными сиреной и проблесковыми маячками. В девяти из них 22-а человека получили травмы различной степени тяжести.

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