В Кирове увеличилось количество ДТП со спецтранспортом

Хамство на дорогах приводит к очень серьезным последствиям. Некоторые водители нарушают правила и не пропускают спецтранспорт, даже несмотря на то, что у последнего включена сирена и проблесковые маячки.Скорая помощь везла в Киров мальчика, который попал в аварию в Мурашинском районе. В районе Ганино карету со включенной сиреной и маячками не пропустил водитель. В итоге произошло ДТП. Пострадал и пациент и медики. Через двадцать минут, буквально в километре от этого места, произошла похожая ситуация. На улице Луганской скорую помощь вновь не пропустили и произошла авария.Покинуть место ДТП водитель скорой помощи, как и водитель другого спецтранспорта, не может. На место аварии вызывается другой экипаж, ему передают пациента. А это время, которого в экстренных ситуациях всегда мало. Роман Коряковцев служит водителем в пожарной охране уже более пяти лет. Спасатель говорит, что не раз сталкивался с тем, что его машину, даже со включенной сиреной и маячками, не пропускают. Поэтому во время каждого боевого выезда Роман старается быть осторожней и не полагается на спецсигналы.Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам, что спецтранспорт со включенными звуковыми и световыми сигналами выполняет поездку особой срочности. По правилам дорожного движения он имеет преимущество в любой дорожной ситуации. Тех водителей, кто игнорирует этот факт, ожидает наказание.В этом году в области произошло без малого пол сотни аварий с участием спецтранспорта, который двигался со включенными сиреной и проблесковыми маячками. В девяти из них 22-а человека получили травмы различной степени тяжести.