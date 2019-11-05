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В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты.

В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты.

Сегодня, 16:32
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В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты.

ЧП произошло в результате снегодождевого паводка и шугохода на реке Моломе. 

За 10 дней в Кировской области выпала месячная норма осадков.

На малых реках региона начался резкий подъем уровня воды - от 1 до 2 метров за сутки. 8 ноября на реке Моломе в Даровском районе оторвало 2 понтонных моста у посёлков Суборь и Ивановка.

Оба моста удалось обнаружить лишь сутки спустя 9 ноября. Конструкции, прибившиеся к берегу, заметили пилоты вертолета санавиации, которые эвакуировали из Даровского в Киров пациентку-роженицу.

Экипаж передал координаты находок в ГУ МЧС по Кировской области.

На данный момент прервано автомобильное и пешеходное движение с двумя населёнными пунктами, где проживают в общей сложности около 300 человек. По информации ГУ МЧС по Кировской области, в обоих посёлках есть ФАПы и магазины. Альтернативный объездной путь (93 км) имеется только к Ивановке.

Накануне было проведено заседание районной комиссий по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Известно, что в посёлках имеется 2-недельный запас продовольствия и медикаментов.

В понедельник, 11 ноября, планируется организовать лодочные переправы для перевозки населения и обеспечения продуктами питания, лекарствами и товарами повседневного спроса. Решается вопрос о строительстве ледовых переправ на зимний период.

В ближайшие дни специалисты проведут работы по надёжному креплению понтонов к береговой линии. Для этого им придется добираться до места нахождения конструкции около 50 километров по тайге.

Восстановление понтонных переправ возможно лишь весной следующего года, после прохождения пика половодья.

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