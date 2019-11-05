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В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли

В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли

Сегодня, 11:01
115
Юлия Шалаева
В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли


Сложная ситуация складывается в Даровском районе. В результате снегодождевого паводка и шугохода на реке Моломе были снесены два понтонных моста.

Найти их удалось сутки спустя с помощью вертолета санавиации. Пилоты перевозили беременную пациентку из Даровского в Киров и заметили пропавшие части мостов, которые прибило к берегу.

Сейчас решается вопрос как вернуть их обратно. Один из мостов планируют доставить на место, второй мост закрепят и оставят до следующей весны. Отметим, что после отрыва мостов, три населенных пункта в Даровском районе, оказались отрезаны от большой земли.

В поселках Ивановка и Суборь проживают около 300 человек. У людей имеется двухнедельный запас продовольствия и медикаментов. К Ивановке объездной путь есть. Однако в поселке Суборь дороги нет. Добраться туда можно только по воде.

В ближайшее время там организуют лодочную переправу. Как пояснили сегодня в главном управлении по делам ГО и ЧС, Кировская область в этом году столкнулась с новым природным явлением - осенним паводком, от которого обычно страдает юг России. Если Даровской район не сможет справится с ситуацией самостоятельно, в места ЧС направят помощь.

АЛЕКСАНДР НИКИТИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь работа построена с населением. Чтобы было понимание о том, что население не брошено, населением занимаются и всегда готовы придти к ним на помощь».



СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КО:
«С одним населенным пунктом - мост мы восстановим, как только шуга закончит идти. По Субарю наиболее сложная ситуация - там нет объездных путей. Будет налажена лодочная переправа. Если лодочную переправу не получится - придется делать тросовую переправу».
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