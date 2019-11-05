В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли

Сложная ситуация складывается в Даровском районе. В результате снегодождевого паводка и шугохода на реке Моломе были снесены два понтонных моста.Найти их удалось сутки спустя с помощью вертолета санавиации. Пилоты перевозили беременную пациентку из Даровского в Киров и заметили пропавшие части мостов, которые прибило к берегу.Сейчас решается вопрос как вернуть их обратно. Один из мостов планируют доставить на место, второй мост закрепят и оставят до следующей весны. Отметим, что после отрыва мостов, три населенных пункта в Даровском районе, оказались отрезаны от большой земли.В поселках Ивановка и Суборь проживают около 300 человек. У людей имеется двухнедельный запас продовольствия и медикаментов. К Ивановке объездной путь есть. Однако в поселке Суборь дороги нет. Добраться туда можно только по воде.В ближайшее время там организуют лодочную переправу. Как пояснили сегодня в главном управлении по делам ГО и ЧС, Кировская область в этом году столкнулась с новым природным явлением - осенним паводком, от которого обычно страдает юг России. Если Даровской район не сможет справится с ситуацией самостоятельно, в места ЧС направят помощь.