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Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта

Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта

Вчера, 17:50
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Михаил Конышев
Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта


Сложная ситуация сегодня складывается и в Даровском районе. За 10 дней в Кировской области выпала месячная норма осадков. На малых реках начался резкий подъем уровня воды - от метра до двух за сутки. На реке Моломе в Даровском районе оторвало сразу несколько понтонных мостов.

Большая вода, снег и образовавшаяся шуга спровоцировали ЧП с тремя понтонными мостами. Два населенных пункта  Суборь и Ивановка остались без переправ. В экстренном порядке в районе была сформирована чрезвычайная комиссия и начались поиски. Мосты удалось обнаружить лишь сутки спустя 9 ноября. Конструкции, прибившиеся к берегу, заметили пилоты вертолета санавиации, которые эвакуировали из Даровского в Киров пациентку-роженицу.

ОЛЕГ ЕЛЬКИН, ГЛАВА ДАРОВСКОГО РАЙОНА:
«Были найдены мосты Суборьской, примерно в пяти километрах вниз по течению, Ивановский в полутора километрах. На основании этого оперативная группа выехала для того, чтобы определить на месте повреждения мостов, подъезды и возможности решения данной проблематики».

На данный момент прервано автомобильное и пешеходное движение с двумя населёнными пунктами, где проживают в общей сложности около 300 человек.  Альтернативный объездной путь (93 км) имеется только к Ивановке. Наша съемочная группа добралась до поселка Суборь и пообщалась с местным населением.

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что касается населенного пункта Суборь, то по предварительным данным в нем находится порядка 140 человек. На момент ЧП в населенном пункте был необходимый запас продовольствия и медикаментов. Для людей организована лодочная переправа с помощью которой люди переправляются с одного берега на другой и точно так же в населенный пункт доставляется продовольствие и медикаменты».

СЕРГЕЙ КАШИРСКИХ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Какие-то трудности возникают при проезде с одного берега на другой? Как не возникают. Во время ледохода всегда трудности. Сейчас шуга идет. Сегодня пока еще не значительно. Погода теплая. Сколько раз в день осуществляете перевозку? Два раза. Утром и вечером».

Для местных жителей, как и для района в целом такая ситуация впервые. На встречу с населением приезжали глава поселения и глава района, которые объяснили, что если не получится вернуть мосты, то с наступлением холодов будет организована ледовая переправа.

МАРГАРИТА СМИРНОВА:
«Ледовая переправа это для нас не выход. Последние зимы все плюсовая температура. Здесь лед не застынет и как мы должны жить? Пока еще не сильные морозы, мы еще можем переправляться, но будем минусовая температура здесь будет лед, а в этом месте полынья. Здесь никогда не застывает вода».

Не смотря на сложную ситуацию в населенном пункте в штатном режиме работают магазины, фельдшерско-акушерский пункт. Для оказания экстренной помощи больным определена площадка для посадки вертолета санавиации.

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По предварительной информации один из понтонных мостов будет возвращен на место, а вот по двум остальным вопрос остается открытым, поскольку они находятся в труднодоступных местах».
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