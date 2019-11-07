Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта

Сложная ситуация сегодня складывается и в Даровском районе. За 10 дней в Кировской области выпала месячная норма осадков. На малых реках начался резкий подъем уровня воды - от метра до двух за сутки. На реке Моломе в Даровском районе оторвало сразу несколько понтонных мостов.Большая вода, снег и образовавшаяся шуга спровоцировали ЧП с тремя понтонными мостами. Два населенных пункта Суборь и Ивановка остались без переправ. В экстренном порядке в районе была сформирована чрезвычайная комиссия и начались поиски. Мосты удалось обнаружить лишь сутки спустя 9 ноября. Конструкции, прибившиеся к берегу, заметили пилоты вертолета санавиации, которые эвакуировали из Даровского в Киров пациентку-роженицу.На данный момент прервано автомобильное и пешеходное движение с двумя населёнными пунктами, где проживают в общей сложности около 300 человек. Альтернативный объездной путь (93 км) имеется только к Ивановке. Наша съемочная группа добралась до поселка Суборь и пообщалась с местным населением.Для местных жителей, как и для района в целом такая ситуация впервые. На встречу с населением приезжали глава поселения и глава района, которые объяснили, что если не получится вернуть мосты, то с наступлением холодов будет организована ледовая переправа.Не смотря на сложную ситуацию в населенном пункте в штатном режиме работают магазины, фельдшерско-акушерский пункт. Для оказания экстренной помощи больным определена площадка для посадки вертолета санавиации.