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Кировская спортшкола «Юность» задолжала по контрактам около 2 миллионов рублей

Кировская спортшкола «Юность» задолжала по контрактам около 2 миллионов рублей

Сегодня, 12:16
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Роман Четвериков
Кировская спортшкола «Юность» задолжала по контрактам около 2 миллионов рублей


ДЮСШ "Юность" помимо организации учебно-тренировочного процесса приходится решать и хозяйственные вопросы. Они сейчас для учреждения - проблемный вопрос. Спортшкола - должник и вынуждена исполнять предписание прокуратуры.

Контрактная система оказания услуг и стала предметом прокурорской проверки. В ходе нее были выявлены нарушения закона на общую сумму около 2 млн. рублей.

АЛЕКСАНДР ОСЕТРОВ, ПРОКУРОР ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.КИРОВА:
«Несвоевременные расчеты могут повлечь негативные последствия, связанные с невыплатой заработной платы, неуплатой налогов. В связи с чем, прокуратурой с целью защиты прав и интересов контрагентов, спортшколе было внесено представление об устранении нарушений закона».

ДЮСШ "Юность" крупнейшая в области по числу подведомственных спортсооружений. Среди них стадионы "Родина" и "Иско". Эти и другие объекты ежегодно требуют обслуживания. Прежние руководство заключало договора по организации питания воспитанников, оказанию жилищно-коммунальных услуг, вывозу ТБО. Вот только расчеты велись непрозрачно. Поэтому, уже к началу октября школой был накоплен большой долг. К тому времени было заведено 4 уголовных дела в отношении бывшего директора, задержанного летом за получение взятки. Нынешнее руководство "Юности" начала расплачиваться с контрагентами. Долг на сегодняшний день составляет 860 тысяч рублей.

АНДРЕЙ ЦЫЛЕВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ "ЮНОСТЬ":
«Перезаключены договора на хозяйственную деятельность, пересмотрены поставщики товаров и услуг, увеличено количество соревнований, пополняется внебюджет организации».

Устранение выявленных нарушений закона при использовании финансовых ресурсов находятся на контроле прокурора Октябрьского района и регионального Министерства спорта. Полностью избавиться от долгового бремени спортшкола планирует до конца года.
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