Кировская спортшкола «Юность» задолжала по контрактам около 2 миллионов рублей

ДЮСШ "Юность" помимо организации учебно-тренировочного процесса приходится решать и хозяйственные вопросы. Они сейчас для учреждения - проблемный вопрос. Спортшкола - должник и вынуждена исполнять предписание прокуратуры.Контрактная система оказания услуг и стала предметом прокурорской проверки. В ходе нее были выявлены нарушения закона на общую сумму около 2 млн. рублей.ДЮСШ "Юность" крупнейшая в области по числу подведомственных спортсооружений. Среди них стадионы "Родина" и "Иско". Эти и другие объекты ежегодно требуют обслуживания. Прежние руководство заключало договора по организации питания воспитанников, оказанию жилищно-коммунальных услуг, вывозу ТБО. Вот только расчеты велись непрозрачно. Поэтому, уже к началу октября школой был накоплен большой долг. К тому времени было заведено 4 уголовных дела в отношении бывшего директора, задержанного летом за получение взятки. Нынешнее руководство "Юности" начала расплачиваться с контрагентами. Долг на сегодняшний день составляет 860 тысяч рублей.Устранение выявленных нарушений закона при использовании финансовых ресурсов находятся на контроле прокурора Октябрьского района и регионального Министерства спорта. Полностью избавиться от долгового бремени спортшкола планирует до конца года.