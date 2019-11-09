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Жертвами дистанционных мошенников уже стали сотни кировчан

Жертвами дистанционных мошенников уже стали сотни кировчан

Вчера, 17:47
159
Артем Макаров
Жертвами дистанционных мошенников уже стали сотни кировчан


Мошенники изобретают все новые и новые схемы обмана добропорядочных граждан. И одна из самых актуальных - по телефону. Жертвами злоумышленников уже стали сотни кировчан.

- Пришло сообщение, что операции по карте приостановлены.

В этом же сообщении был указан номер телефона, по которому владелец банковской карты получит разъяснения. Эта кировчанка попалась на удочку мошенников. Она набрала указанный номер телефона, трубку взял молодой человек.

ПОТЕРПЕВШАЯ: «Он представился сотрудником банка. Сказал, что это вас беспокоит служба безопасности. По вашей карте были какие-то операции, мы разбираемся. Приходили ли вам СМСки. Нет не приходили"».

Кировчанка поверила злоумышленнику. Назвала и номер карты, и код безопасности, а через пару минут с ее счета исчезли 70-т тысяч рублей. А этой девушке злоумышленники позвонили сами. Обратились по имени-отчеству. Сказали, что с карты кто-то пытается снять деньги. Поэтому срочно необходимо сообщить данные банковской карты.

ПОТЕРПЕВШАЯ: «Я это все ему ответила. Он сказал, все, ваша карта заблокирована. В итоге, на следующий день я пошла в банк узнать, был ли звонок мне. Узнала, что с моей карты сняли деньги».

Злоумышленники за последние десять месяцев обманули более двух с половиной тысяч жителей региона. Они используют сим-карты, банковские счета, которые записаны на подставных людей, да и вообще, пытаются идти в ногу со временем,

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несколько лет назад чаще всего жертвами дистанционных мошенников становились люди пожилого возраста. Сегодня тенденция меняется. Молодые люди, люди среднего возраста все чаще и чаще попадаются на удочку злоумышленников. А все потому, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои подходы. Разрабатывают новые схемы».

Сотрудники полиции призывают кировчан не доверять незнакомцам. Дистанционные мошенничества случаются часто. Правоохранители даже раздают листовки жителям. В них описаны самые распространенные схемы.

- Почитаете, своим близким доведете, что бы знали схемы, которые используют мошенники.

Дистанционное мошенничество раскрыть очень непросто, говорят правоохранители. Потерпевшие слишком поздно осознают, что их обманули. Кроме того, злоумышленников бывает трудно отследить.

МИХАИЛ СКОЧИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ООДУУПИПДН УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Основная масса звонков регистрируется с различных регионов Российской Федерации. В Кировской области данные факты - они единичны, они раскрыты. То, что приходят с других регионов звонки - сложность в этом есть».

Настоящий сотрудник никогда не попросит сообщить личные данные, а также номера карт и секретные пароли, тем более по телефону. Полицейские призывают быть предельно осторожными.
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