О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием

В этом году в Кировской области в результате несчастных случаев пострадали два охотника. Причины банальны - халатность и неосторожность. Какие меры необходимо соблюдать при обращении с оружием?Забыл разрядить ружье. Житель Слободского района вернулся с охоты. Когда доставал оружие из машины, случайно выстрелил себе в грудь. Жив остался, но получил серьезное ранение. Этой же осенью, другой житель региона забыл разрядить ружье и случайно выстрелил себе в ногу. Остался без пальца.Охотники допускают и другие нарушения. Одно из самых распространенных - это просроченная лицензия на владение оружием. Не вовремя подают заявку на продление. За это предусмотрен внушительный штраф. За незаконное хранение оружие может наступить и уголовная ответственность. Если ружье досталось в наследство, а разрешения нет, то лучше всего сдать его в ближайший отдел внутренних дел. За это, кстати, предусмотрено вознаграждение.Жители региона уже сдали оружия на 81-у тысячу рублей. Самое большое вознаграждения, получил житель Оричевского района.Добавим, за незаконное хранение оружие можно получить наказание в виде шести лет лишения свободы.