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О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием

О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием

Вчера, 15:36
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Артем Макаров
О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием


В этом году в Кировской области в результате несчастных случаев пострадали два охотника. Причины банальны - халатность и неосторожность. Какие меры необходимо соблюдать при обращении с оружием?

Забыл разрядить ружье. Житель Слободского района вернулся с охоты. Когда доставал оружие из машины, случайно выстрелил себе в грудь. Жив остался, но получил серьезное ранение. Этой же осенью, другой житель региона забыл разрядить ружье и случайно выстрелил себе в ногу. Остался без пальца.

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОЛРР УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это происходит в следствии того, что оружие не разряжается. Охотники обращаются с ним, как с разряженным. Пренебрегают мерами безопасности».

Охотники допускают и другие нарушения. Одно из самых распространенных - это просроченная лицензия на владение оружием. Не вовремя подают заявку на продление. За это предусмотрен внушительный штраф. За незаконное хранение оружие может наступить и уголовная ответственность. Если ружье досталось в наследство, а разрешения нет, то лучше всего сдать его в ближайший отдел внутренних дел. За это, кстати, предусмотрено вознаграждение.

ОКСАНА КОВИНА, ИНСПЕКТОР ОЛРР УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день единица оружия стоит от 500 до 4500. В зависимости от вида и типа. Патроны от 10-ти до 15-ти рублей за каждую штуку».

Жители региона уже сдали оружия на 81-у тысячу рублей. Самое большое вознаграждения, получил житель Оричевского района.

- Там было сдано порядка 2,5 тысяч патронов на сумму в 36 тысяч рублей.

Добавим, за незаконное хранение оружие можно получить наказание в виде шести лет лишения свободы.
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