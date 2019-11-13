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С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка

С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка

Вчера, 15:43
178
Карина Алоян
С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка


В каких условиях находятся несовершеннолетние, которые содержатся в следственном изоляторе №2? Об этом уполномоченный по правам ребенка в Кировской области узнал у самих подростков. Встреча прошла в рамках дня правовой помощи детям.

В следственном изоляторе номер два временно содержатся не только взрослые, но и подростки. Во время этого визита важно - побеседовать с каждым несовершеннолетним. Узнать об увлечениях, выслушать просьбы или ответить на возникающие вопросы.

Сейчас их здесь восемь. У них разный статус - подозреваемые, обвиняемые, осужденные, но для всех организованы одинаковые условия. Владимир Шабардин побывал в камерах режимного корпуса, осмотрел комнаты оказания психологической помощи, ознакомился с бытовыми условиями, досугом и питанием.

Классы, в которых занимаются подростки, похожи на школьные: доска, парты, учебники - все как обычно. Только занятия проходят за железной дверью и под пристальным взглядом воспитателя.  В классе по 2-3 человека, практически индивидуальный урок.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам нужно убедиться, что уровень соответствующий. Есть обычные школы, есть коррекционные. Для того, чтобы они продолжали обучение здесь, чтобы оно не прерывалось. Некоторые из них находятся несколько месяцев. Вот один из сегодняшних на протяжении 7 месяцев. У нас в этом году ребята сдавали ОГЭ здесь. Соответственно уровень их образования не должен быть ниже, чем в обычной школе».

Сотрудники следственного изолятора рассказали и о воспитательной работе. Групповые психологические тренинги, спортивные соревнования по футболу, шахматам и шашкам. Всё это направлено на интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие подростков.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно, чтобы этот путь их либо в ту, либо другую направить. В сторону не очень хорошую они сами направятся, наша задача сделать так, чтобы они выбрали другую дорогу. И вот мы сейчас с ребятам говорим. У кого-то несколько месяцев, у кого-то год с чем-то, но в их 15,16,17 лет жизнь не заканчивается и нужно думать о том, что будет дальше».

Подростки, оставшиеся без попечения родителей, интересовались у омбудсмена процедурой закрепления за ними жилых помещений.
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