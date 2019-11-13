С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка

В каких условиях находятся несовершеннолетние, которые содержатся в следственном изоляторе №2? Об этом уполномоченный по правам ребенка в Кировской области узнал у самих подростков. Встреча прошла в рамках дня правовой помощи детям.В следственном изоляторе номер два временно содержатся не только взрослые, но и подростки. Во время этого визита важно - побеседовать с каждым несовершеннолетним. Узнать об увлечениях, выслушать просьбы или ответить на возникающие вопросы.Сейчас их здесь восемь. У них разный статус - подозреваемые, обвиняемые, осужденные, но для всех организованы одинаковые условия. Владимир Шабардин побывал в камерах режимного корпуса, осмотрел комнаты оказания психологической помощи, ознакомился с бытовыми условиями, досугом и питанием.Классы, в которых занимаются подростки, похожи на школьные: доска, парты, учебники - все как обычно. Только занятия проходят за железной дверью и под пристальным взглядом воспитателя. В классе по 2-3 человека, практически индивидуальный урок.Сотрудники следственного изолятора рассказали и о воспитательной работе. Групповые психологические тренинги, спортивные соревнования по футболу, шахматам и шашкам. Всё это направлено на интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие подростков.Подростки, оставшиеся без попечения родителей, интересовались у омбудсмена процедурой закрепления за ними жилых помещений.