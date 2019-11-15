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Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем

Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем

Сегодня, 15:02
180
Валентина Палкина
Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем


В круглосуточных мини-маркетах, несмотря на запреты, продолжают продавать спиртное в любое время суток. А между тем, управу на нарушителей всё же можно найти.

В Юго-Западном районе Кирова магазины "24 часа" - на каждом шагу. Этот - в седьмом доме на проспекте Строителей, а этот - по соседству, в пятом. Через дорогу на Московской - еще один. Сегодня на улице холодно, а обычно жаждущие выпивают прямо здесь, на ступеньках, говорят местные жители. Продажа не прекращается и ночью, и не только алкогольных напитков.

ОКСАНА АГАЛАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ СТРОИТЕЛЕЙ, 5:
«Маленькие бутылочки, типа лосьонов, они разводят с минеральной водой, у нас у подъезда скамейка, там уже несколько раз летом откачивали этих людей, реанимация приезжает, только откачали, они уходят в 7-й дом либо в 5-й и дальше продолжают пить. Целую ночь железная дверь в магазине постоянно ударяет так, что не спят сразу два-три этажа, постоянно люди ходят вида ужасного, что даже дети пугаются, которые ходят в школу, из школы».

Подобных магазинов, где можно без всяких проблем в любое время суток купить спиртное, в городе множество. Штрафы предпринимателей не пугают. Но всё же управу на нарушителей найти можно. В Кирове уже есть практика расторжения договоров аренды земельных участков и муниципальных помещений. А вот повлиять на собственников сложнее. И тем не менее, этим летом в мини-маркете на улице Орджоникидзе, 10 в Нововятском районе по решению суда была запрещена продажа алкогольной продукции. Магазин пришлось перепрофилировать, и сейчас там продаются кондитерские изделия. При этом, нарушения фиксировались в течение трех лет, и было составлено более 30 протоколов.

АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все эти материалы мы аккумулируем, жалобы поступившие, результаты их проверки, административные протоколы, мы все это систематизируем, направляем в прокуратуру, на основании этого прокурор вносит иск в суд о запрете реализации данной продукции, так как предпринимателем систематически допускаются нарушения, такой факт в этом году у нас есть, думаю, что мы такую практику дальше будем стараться развивать».

Эффективность мер по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции обсуждалась на координационном совещании в Правительстве области. Так, в этом году только специалисты Роспотребнадзора выписали штрафов на сумму около полутора миллионов рублей.

ЛИДИЯ КНЯЗЕВА, ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нарушения выявляются в ходе проверок, это касается не только отдельно стоящих магазинов, но и сетевых, и отдельная головная боль - это магазины "24 часа", действительно, там очень много нарушений, связанных с хранением алкоголя, с отсутствием документов, с нарушением правил реализации товара».

А пока кировчанам остается только надеяться, что всё же будет поддержана законодательная инициатива о запрете розничной продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.
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