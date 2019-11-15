Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем

В круглосуточных мини-маркетах, несмотря на запреты, продолжают продавать спиртное в любое время суток. А между тем, управу на нарушителей всё же можно найти.В Юго-Западном районе Кирова магазины "24 часа" - на каждом шагу. Этот - в седьмом доме на проспекте Строителей, а этот - по соседству, в пятом. Через дорогу на Московской - еще один. Сегодня на улице холодно, а обычно жаждущие выпивают прямо здесь, на ступеньках, говорят местные жители. Продажа не прекращается и ночью, и не только алкогольных напитков.Подобных магазинов, где можно без всяких проблем в любое время суток купить спиртное, в городе множество. Штрафы предпринимателей не пугают. Но всё же управу на нарушителей найти можно. В Кирове уже есть практика расторжения договоров аренды земельных участков и муниципальных помещений. А вот повлиять на собственников сложнее. И тем не менее, этим летом в мини-маркете на улице Орджоникидзе, 10 в Нововятском районе по решению суда была запрещена продажа алкогольной продукции. Магазин пришлось перепрофилировать, и сейчас там продаются кондитерские изделия. При этом, нарушения фиксировались в течение трех лет, и было составлено более 30 протоколов.Эффективность мер по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции обсуждалась на координационном совещании в Правительстве области. Так, в этом году только специалисты Роспотребнадзора выписали штрафов на сумму около полутора миллионов рублей.А пока кировчанам остается только надеяться, что всё же будет поддержана законодательная инициатива о запрете розничной продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.