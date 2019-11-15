В Кирове родители возмущены свободным доступом посторонних в детские сады

Родители малышей возмущены тем, что в некоторые детские сады может беспрепятственно попасть любой человек. Напомним, что подобной ситуацией воспользовался злоумышленник в Нарьян-Маре: мужчина зашел в детсад и убил ребенка. Безопасность одного из кировских детских садов сегодня оценила Александра Гуляева.Этот низкий забор из сетки-рабицы разделяет трущобы и детский сад. По словам родителей, которые водят сюда детей, руководство не раз обращалось в полицию - пьяные компании разгоняют правоохранители, но спустя какое-то время нежелательные соседи возвращаются снова. Такое соседство вызывает серьезные опасения - ведь вход на территорию открыт для всех.Печаль у родителей вызывает забор почти по всему периметру - невысокий, с большими расстояниями до земли. Родители опасаются, что через эти дыры на площадки, где гуляют дети, могут попасть и собаки. Их по, словам местных жителей, в округе немало - ведь неподалеку находится частный сектор. Родители уверяют: уже неоднократно просили помощи у администрации города.Сами же родители обратились в региональное отделение общероссийского народного фронта. Активисты также собираются подать заявление в городскую администрацию.Через какое-то время из здания выходит и сама заведующая детским садом. Отвечать на вопросы без согласия руководства она отказывается.В администрации города, в свою очередь, ответили - забор осмотрят специалисты, если потребуется капитальный ремонт, то вопрос финансирования будет решаться на уровне городского бюджета. А пока департамент образования продолжает проводить проверку соблюдения требований безопасности в детсадах, которую начали после происшествия в Нарьян-Маре.