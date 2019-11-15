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В Кирове родители возмущены свободным доступом посторонних в детские сады

В Кирове родители возмущены свободным доступом посторонних в детские сады

Сегодня, 17:51
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Александра Гуляева
В Кирове родители возмущены свободным доступом посторонних в детские сады


Родители малышей возмущены тем, что в некоторые детские сады может беспрепятственно попасть любой человек. Напомним, что подобной ситуацией воспользовался злоумышленник в Нарьян-Маре: мужчина зашел в детсад и убил ребенка. Безопасность одного из кировских детских садов сегодня оценила Александра Гуляева.

ЕВГЕНИЯ ШИРОКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Вот здесь постоянно в этих бараках, в этих постройках, собираются товарищи, которые любят выпить.  То есть видите труда, вот это все перелезть... Труда, это даже опасно».

Этот низкий забор из сетки-рабицы разделяет трущобы и детский сад. По словам родителей, которые водят сюда детей, руководство не раз обращалось в полицию - пьяные компании разгоняют правоохранители, но спустя какое-то время нежелательные соседи возвращаются снова. Такое соседство вызывает серьезные опасения - ведь вход на территорию открыт для всех.

- Получается, что на территорию кто угодно может попасть.
- Ну на территорию да, на дверях садика у нас дверь с кодовым замком, но сам забор, это да - печаль нашего детского сада.

Печаль у родителей вызывает забор почти по всему периметру - невысокий, с большими расстояниями до земли. Родители опасаются, что через эти дыры на площадки, где гуляют дети, могут попасть и собаки. Их по, словам местных жителей, в округе немало - ведь неподалеку находится частный сектор. Родители уверяют: уже неоднократно просили помощи у администрации города.

ЕВГЕНИЯ ШИРОКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«У нас заведующая обращается, но у нас как принято говорить: денег нет, но вы держитесь.  Так и держимся. Что-то помогают родители делать. Но забор - это уже непосильная трата для родителей. Да и в принципе, почему это родители должны делать?  Я считаю, что это должна делать администрация.

Сами же родители обратились в региональное отделение общероссийского народного фронта. Активисты также собираются подать заявление в городскую администрацию.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Мы понимаем, что нужны деньги для решения проблемы. Деньги должен выделять бюджет, пусть маленькими шажками, но изо дня в день, из года в год, мы должны эти вопросы решать, тогда эта проблема не будет такой острой, как мы видим сейчас».

Через какое-то время из здания выходит и сама заведующая детским садом. Отвечать на вопросы без согласия руководства она отказывается.

- Все вопросы через администрацию города Кирова. Через пресс-центр. мы вам все ответим.

В администрации города, в свою очередь, ответили - забор осмотрят специалисты, если потребуется капитальный ремонт, то вопрос финансирования будет решаться на уровне городского бюджета. А пока департамент образования продолжает проводить проверку соблюдения требований безопасности в детсадах, которую начали после происшествия в Нарьян-Маре.
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