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Спасатели МЧС предупреждают об опасности зимней рыбалки

Спасатели МЧС предупреждают об опасности зимней рыбалки

Вчера, 17:39
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Роман Четвериков
Спасатели МЧС предупреждают об опасности зимней рыбалки


С первыми морозами на лед вышли любители зимней рыбалки. Сейчас большинство водоемов области находятся под контролем спасателей. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.

Черное озеро одно из излюбленных мест рыбалки для кировчан. С приходом зимы они не отказывают себе в желании подледного лова рыбы. Вот только делать это они стараются с учетом главного фактора.

Чуть только просветлело, они уже стремятся к водоему. Ради улова любители зимней рыбалки забираются далеко от берега. Десятки рыбаков, пренебрегая предупреждениями спасателей, готовы идти до заветной лунки по непрочному льду.

ВАЛЕРИЙ СЕМЕНИЩЕВ, РЫБАК:
«Вроде там все, тропинка и бух. Один как-то ко дну. Оттолкнулся, зацепился, вылез».

В этом месте вода стоячая. Поэтому, лед быстро набрал необходимую толщину. В среднем, она составляет 14 сантиметров. Опытные рыбаки знают. Риск провалится есть, если толщина льда в два раза меньше. Крупные водоемы и реки спасатели еще могут взять под контроль. В остальном, рыбаки должны полагаться на собственную интуицию.

ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всегда лучше ходить группами. Хотя бы 2-3 человека. Первый выходит, например, проверяет ударом пешни. Если в первого удара лед проломился, значит он тонкий и выходить на него опасно».

По мнению сотрудников МЧС, прочный лед на всех реках и водоемах Кировской области установится только к середине декабря. Если не будет неожиданных оттепелей. Но рыбалка — это занятие для души, и каждый выбирает себе удобное место. Не забывая при этом о мерах предосторожности.

АНАТОЛИЙ ПЕРМИНОВ, РЫБАК:
«Я хожу на знакомые водоемы, на которых в первую очередь встает лед. Сантиметров 5 хотя бы. Желательно прозрачный, прикрытый немного снегом. И тогда получается нормально. Не скользко и безопасно».
 
Рейды проходят несколько раз в неделю. Профилактические беседы - единственное, что могут использовать в своей работе сотрудники ГИМС. Неокрепший лёд очень коварен. И главная задача не допустить гибели людей и провала техники под лёд и предупредить рыбаков об опасности, которую таит тонкая ледовая поверхность.
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