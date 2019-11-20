Спасатели МЧС предупреждают об опасности зимней рыбалки

С первыми морозами на лед вышли любители зимней рыбалки. Сейчас большинство водоемов области находятся под контролем спасателей. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.Черное озеро одно из излюбленных мест рыбалки для кировчан. С приходом зимы они не отказывают себе в желании подледного лова рыбы. Вот только делать это они стараются с учетом главного фактора.Чуть только просветлело, они уже стремятся к водоему. Ради улова любители зимней рыбалки забираются далеко от берега. Десятки рыбаков, пренебрегая предупреждениями спасателей, готовы идти до заветной лунки по непрочному льду.В этом месте вода стоячая. Поэтому, лед быстро набрал необходимую толщину. В среднем, она составляет 14 сантиметров. Опытные рыбаки знают. Риск провалится есть, если толщина льда в два раза меньше. Крупные водоемы и реки спасатели еще могут взять под контроль. В остальном, рыбаки должны полагаться на собственную интуицию.По мнению сотрудников МЧС, прочный лед на всех реках и водоемах Кировской области установится только к середине декабря. Если не будет неожиданных оттепелей. Но рыбалка — это занятие для души, и каждый выбирает себе удобное место. Не забывая при этом о мерах предосторожности.Рейды проходят несколько раз в неделю. Профилактические беседы - единственное, что могут использовать в своей работе сотрудники ГИМС. Неокрепший лёд очень коварен. И главная задача не допустить гибели людей и провала техники под лёд и предупредить рыбаков об опасности, которую таит тонкая ледовая поверхность.