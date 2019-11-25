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Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО).

Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО).

Сегодня, 10:30
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Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО).


В отношении экс-главы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в 2014-2016 годах Владимир Быков незаконно получил от неназванного кировского бизнесмена через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей.

Вознаграждение было передано за протекцию ряду фирм и покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова при заключении договоров поставку топлива для общественного транспорта. Именно в это время на улицах города появились "чадящие" ПАЗики, которые, как оказалось впоследствии, работали вместо нормативного на дешевом "печном" топливе.

В настоящее время по данному факту следователями СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело. По информации СКР, по месту жительства подозреваемого и в офисах ряда организаций проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы.

Подозреваемый был задержан и доставлен в СУ СКР по Кировской области. Расследование продолжается.
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