Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО).

В отношении экс-главы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в 2014-2016 годах Владимир Быков незаконно получил от неназванного кировского бизнесмена через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей.Вознаграждение было передано за протекцию ряду фирм и покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова при заключении договоров поставку топлива для общественного транспорта. Именно в это время на улицах города появились "чадящие" ПАЗики, которые, как оказалось впоследствии, работали вместо нормативного на дешевом "печном" топливе.В настоящее время по данному факту следователями СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело. По информации СКР, по месту жительства подозреваемого и в офисах ряда организаций проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы.Подозреваемый был задержан и доставлен в СУ СКР по Кировской области. Расследование продолжается.