Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО).

В отношении экс-главы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в 2014-2016 годах Владимир Быков незаконно получил от неназванного кировского бизнесмена через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей.
Вознаграждение было передано за протекцию ряду фирм и покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова при заключении договоров поставку топлива для общественного транспорта. Именно в это время на улицах города появились "чадящие" ПАЗики, которые, как оказалось впоследствии, работали вместо нормативного на дешевом "печном" топливе.
В настоящее время по данному факту следователями СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело. По информации СКР, по месту жительства подозреваемого и в офисах ряда организаций проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы.
Подозреваемый был задержан и доставлен в СУ СКР по Кировской области. Расследование продолжается.