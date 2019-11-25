Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке.

В отношении директора техникума возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).29 ноября оказалось "черной пятницей" не только для экс-главы города Кирова Владимира Быкова, который был также задержан по подозрению во взяточничестве и сейчас находится в ИВС в ожидании решении суда относительно меры пресечения.В тот же день оперативники кировского УФСБ посетили Вятский железнодорожный техникум. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России был установлен факт получения директором техникума взятки в виде набора дорогостоящей электронной техники на сумму около 200 тысяч рублей. По версии следствия, "яблочные" электронные часы, перо-карандаш и планшет В. Дегтяреву передал 28 ноября руководитель неназванной кировской фирмы за заключение с его компанией договора на оказание услуг в техникуме на 2020 год.По данному факту возбуждено уголовное дело. Техника, полученная в качестве взятки, изъята. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.Известно, что В.Дегтярев возглавил техникум год назад. До этого занимал различные руководящие должности в сфере образования - в том числе в региональном министерстве образования.Добавим, что в тот же день 29 ноября из СИЗО на свободу был выпущен кировский предприниматель Л.Яфаркин, осужденный по делу о "парка Победы" и выигравший апелляцию в Кировском областном суде.