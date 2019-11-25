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Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО).

Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО).

Вчера, 17:02
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Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО).


Экс-глава города Кирова и областного ЗакСобрания был задержан 29 ноября 2019 года.

В отношении Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, в 2014-2016 годах экс-глава города Кирова получил через посредника взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей от кировского предпринимателя за содействии в заключении договоров с АО «АТП» на поставку топлива для общественного транспорта. Так на улицах города появились пресловутые "чадащие" ПАЗики, на которые неоднократно жаловались горожане.

30 ноября судом  в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Накануне по месту проживания В. Быкова прошли обыски.

Следователи Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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