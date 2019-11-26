В Кирове десятки заброшенных зданий представляют реальную угрозу для прохожих

В Кирове десятки заброшенных зданий. Часть домов представляют реальную угрозу для жизни и здоровья прохожих. О некоторых из них, расскажем в нашем сюжете.Этот дом располагается на улице Ключевой, жители Вересников рассказали, что строение заброшено уже более двух лет. Окна не заколочены, здание ветшает, ходить возле него опасно. Местные жители стараются здесь не ходить или пытаются идти как можно дальше от здания.Прохожие всегда задирают голову. Вдруг что-то упадет. А падает регулярно, то разбитое стекло вывалится из рамы, то кусок шифера свалится с крыши, а зимой снег и лед. Недавно и вовсе, упала часть кирпичного дымохода.Труба на краю крыши пролежала более года. С каждым днем она сползала все ближе к краю. Местный житель, который гулял с семьей возле дома решил не ждать, когда произойдет несчастье. Забрался на крышу и когда поблизости никого не было, столкнул трубу. Людмила Шешина задается вопросом, почему это сделал житель, а не рабочий, присланный властями? Женщина уже жаловалась чиновникам на заброшенные строения в Вересниках, мимо которых ежедневно проходят десятки людей.Таких домов в районе Вересников очень много. Но проблема ветхих строений актуальна для всего города Кирова.Заброшенное строение облюбовали маргинальные личности. Ранее мы уже снимали сюжет про этот дом. Через некоторое время после эфира, местные власти проблему решили. Теперь все окна и двери заколочены, а строение дожидается сноса.