Сотрудники МЧС эвакуировали жителя региона с дрейфующей по Вятке льдины

Мужчину, гуляющего по льдине на Вятке, спасли накануне сотрудники МЧС. Как он оказался на середине реки в период ледостава и на сколько опасно сейчас выходить на лед?На этих кадрах, которые очевидцы сделали на мобильный телефон, видно, что по льдине, плывущей по Вятке, ходит мужчина. Вокруг - холодная вода, выбраться на берег самостоятельно у мужчины шансов нет. Очевидцы вызывают спасателей, которые отправляются к мужчине на моторной лодке.Такую информацию диспетчерам по телефону сообщили очевидцы. Сам же мужчина сказал спасателям, что не помнит, как очутился на льдине посредине реки. По словам сотрудников МЧС, с начала сезона это уже не первый случай, когда люди оказываются подо льдом. Но до сих пор под лёд уходили рыбаки, которым повезло гораздо меньше.Сотрудники МЧС напоминают: выходить на лёд в период, когда его формирование еще не завершено, крайне опасно. По возможности, лучше отказаться от этой идеи. Но если все же приходится выходить на лёд, стоит надевать спасательный жилет. Выходить на лёд в одиночестве и в темное время суток, по словам спасателей, не стоит в любую погоду.