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Сотрудники МЧС эвакуировали жителя региона с дрейфующей по Вятке льдины

Сотрудники МЧС эвакуировали жителя региона с дрейфующей по Вятке льдины

Сегодня, 11:07
124
Александра Гуляева
Сотрудники МЧС эвакуировали жителя региона с дрейфующей по Вятке льдины


Мужчину, гуляющего по льдине на Вятке, спасли накануне сотрудники МЧС. Как он оказался на середине реки в период ледостава и на сколько опасно сейчас выходить на лед?

- O! Там рыбак, Пашка! Видишь нет?

На этих кадрах, которые очевидцы сделали на мобильный телефон, видно, что по льдине, плывущей по Вятке, ходит мужчина. Вокруг - холодная вода, выбраться на берег самостоятельно у мужчины шансов нет. Очевидцы вызывают спасателей, которые отправляются к мужчине на моторной лодке.

АЛЕКСЕЙ ЦИРУЛЬ, СПАСАТЕЛЬ:
«Выдвинулись вверх по течению, чуть-чуть потихонечку на маленьких оборотах шли, подошли ко льдине и посадили пострадавшего в лодку и сюда обратно отвезли и сдали врачам скорой помощи. Замерз, он весь сырой был и замёрз очень сильно. Была информация, что он спрыгнул с моста».

Такую информацию диспетчерам по телефону сообщили очевидцы. Сам же мужчина сказал спасателям, что не помнит, как очутился на льдине посредине реки. По словам сотрудников МЧС, с начала сезона это уже не первый случай, когда люди оказываются подо льдом. Но до сих пор под лёд уходили рыбаки, которым повезло гораздо меньше.

МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:
«К сожалению, сезон рыбалки зимней уже открыт. И уже есть трое погибших рыбаков. Не соблюдали правила безопасности, вышли на лёд на тонкий, неокрепший, после провала, к сожалению, погибли».

Сотрудники МЧС напоминают: выходить на лёд в период, когда его формирование еще не завершено, крайне опасно. По возможности, лучше отказаться от этой идеи. Но если все же приходится выходить на лёд, стоит надевать спасательный жилет. Выходить на лёд в одиночестве и в темное время суток, по словам спасателей, не стоит в любую погоду.
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