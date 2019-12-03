В центре Кирова загорелся троллейбус.

Сегодня вечером в центре Кирова во время движения загорелся троллейбус.ЧП произошло на улице Воровского, рядом с ТЦ Шоколад и остановкой общественного транспорта.По словам очевидцев, загорелось электрооборудование рядом с кабиной водителя. Пассажиры были экстренно эвакуированы.От огня никто не пострадал.Попытки самостоятельно потушить пламя успехом не увенчались. Пожар начал распространяться по всему салону. Пламя удалось потушить прибывшим на место ЧП пожарным.От огня серьезно пострадала кабина водителя. Причина возгорания устанавливается.