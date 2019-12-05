Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки.

В Первомайском районном суде г. Кирова продолжается процесс по делу о хищениях в ООО «Электронный проездной».На скамье подсудимых - 4 фигуранта: экс-руководители ЦДС г. Кирова Д.Никулин и А.Рыболовлев, экс-директор ООО А.Ганьба и экс-начальник отдела транспорта О.Чичибабин.Все заключили досудебные соглашения, получили меру пресечения в виде домашнего ареста и просили рассмотреть их дела в особом порядке. Общий размер хищений оценивается в 28 млн рублей, из них 20 млн похитители "заработали" на торгах и процентах за программу «Мама, я пришёл». Еще 6 млн требует возместить администрация г. Кирова.12 декабря в суде начались прения сторон, в ходе которых прокуратура запросила реальные сроки лишения свободы для всех 4 фигурантов. Организатором общей преступной схемы по-прежнему остается «неустановленное лицо из числа сотрудников местного самоуправления». Фигуранты дела в своих показаниях косвенно и прямо указывали на покровительство экс-главы города Кирова В. Быкова.В обвинительном заключение прокуратура указала смягчающие обстоятельства, которые были учтены: у фигурантов есть иждивенцы, имеются серьёзные заболевания (астма, диабет), кроме того Ганьба и Никулин уже частично возместили ущерб. В итоге:А. Ганьбе прокурор запросил 4 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишение права занимать определённые должности на 3 года.А. Рыболовлеву - 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, запрет занимать определённые должности на 3 года.О.Чичибабину - 3 года лишения свободы в колонии общего режима, запрет на трудоустройство на руководящие должности на 3 года.Д.Никулину - 4 года в колонии общего режима, запрет на занятие руководящих должностей.Если суд согласится с предложением прокуратуры, все обвиняемые после оглашения приговора будут взяты под стражу в зале суда. Ущерб предлагается взыскать солидарно со всех обвиняемых. На компенсацию ущерба пойдут арестованные на счетах деньги и имущество подсудимых.Фигуранты дела попросили не наказывать их реальными сроками лишения свободы. Адвокаты настаивают на условных сроках.Суд вынесет приговор 13 декабря.