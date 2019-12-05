Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 09 дек 20:07 В центре Кирова загорелся троллейбус. 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
-7°C
$
63,23
70,43
12 декабря 14:07
12 дек 12:57 Кировские лыжницы вошли в десятку сильнейших на всероссийских стартах. 12 дек 12:30 Кировский конькобежец Данил Смирнов стал бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров 12 дек 12:23 В Кирове открылась выставка графики и фотографий «Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий» 12 дек 12:21 Театр на Спасской готовит премьеру "Затворник и Шестипалый" по повести Виктора Пелевина 12 дек 12:19 Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки. 12 дек 11:18 12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем. 12 дек 10:56 Молодежный парламент отчитался о своей работе за 2019 год 12 дек 10:54 Детские площадки, расположенные над теплотрассами, призывают демонтировать 12 дек 10:54 За сутки в ДТП на дорогах Кировской области погибли 4 человека. 12 дек 10:36 В регионы ПФО из стран ближнего зарубежья переехали более 10 тысяч человек.
Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки.

Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки.

Сегодня, 12:19
111

Для фигурантов дела о хищениях в ООО

В Первомайском районном суде г. Кирова продолжается процесс по делу о хищениях в ООО «Электронный проездной».

На скамье подсудимых - 4 фигуранта: экс-руководители ЦДС г. Кирова Д.Никулин и А.Рыболовлев, экс-директор ООО А.Ганьба и экс-начальник отдела транспорта О.Чичибабин.

Все заключили досудебные соглашения, получили меру пресечения в виде домашнего ареста и просили рассмотреть их дела в особом порядке. Общий размер хищений оценивается в 28 млн рублей, из них 20 млн похитители "заработали" на торгах и процентах за программу «Мама, я пришёл». Еще 6 млн требует возместить администрация г. Кирова. 

12 декабря в суде начались прения сторон, в ходе которых прокуратура запросила реальные сроки лишения свободы для всех 4 фигурантов. Организатором общей преступной схемы по-прежнему остается «неустановленное лицо из числа сотрудников местного самоуправления». Фигуранты дела в своих показаниях косвенно и прямо указывали на покровительство экс-главы города Кирова В. Быкова.

В обвинительном заключение прокуратура указала смягчающие обстоятельства, которые были учтены: у фигурантов есть иждивенцы, имеются серьёзные заболевания (астма, диабет), кроме того Ганьба и Никулин уже частично возместили ущерб. В итоге:

А. Ганьбе прокурор запросил 4 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишение права занимать определённые должности на 3 года. 

А. Рыболовлеву - 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, запрет занимать определённые должности на 3 года. 

О.Чичибабину - 3 года лишения свободы в колонии общего режима, запрет на трудоустройство на руководящие должности на 3 года. 

Д.Никулину - 4 года в колонии общего режима, запрет на занятие руководящих должностей. 

Если суд согласится с предложением прокуратуры, все обвиняемые после оглашения приговора будут взяты под стражу в зале суда. Ущерб предлагается взыскать солидарно со всех обвиняемых. На компенсацию ущерба пойдут арестованные на счетах деньги и имущество подсудимых.

Фигуранты дела попросили не наказывать их реальными сроками лишения свободы. Адвокаты настаивают на условных сроках.

Суд вынесет приговор 13 декабря.

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама