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Все фигуранты дела о хищении в ООО "Электронный проездной" получили реальные сроки (ВИДЕО).

Все фигуранты дела о хищении в ООО "Электронный проездной" получили реальные сроки (ВИДЕО).

Сегодня, 11:29
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Все фигуранты дела о хищении в ООО


13 декабря 2019 года в Первомайском районном суде г. Кирова огласили приговор участникам организованной группы за совершение хищения более 34 млн рублей муниципального образования «город Киров» и ООО «Электронный проездной».

В зал суда экс-директор ЦДС г. Кирова, экс-депутат Кировской городской думы Д.Никулин, экс-директор ООО "Электронный проездной" А.Ганьба, экс-директор ЦДС А.Рыболовлев и экс-начальник отдела транспорта О.Чичибабин пришли с вещами и без адвокатов.

В судебном заседании было установлено, что осуждённые на протяжении длительного времени в период с 2010 по 2018 гг., занимая руководящие должности в ООО «Электронный проездной», МБУ «Центральная Диспетчерская служба» и в администрации города Кирова, совершали хищение денежных средств, выделенных для реализации в школах города Кирова навигационного оборудования и программного обеспечения «Мама, Я пришел».

Один из участников организованной группы А.Ганьба также был признан также виновным в том, что в период с 2016 по апрель 2018 г.г. разместил в одном из банков более 20 млн. рублей, полученных в виде беспроцентного займа от ООО «Электронный проездной», обратив в последующем в свою пользу проценты от вклада на сумму более 2,5 млн. рублей. Все посудимые вину признали, заключили досудебное соглашение, изобличали своих подельников и "вдохновителей".

Судья признал всех фигурантов дела виновными. Он учел все смягчающие обстоятельства: признание вины, активное сотрудничество со следствием, состояние здоровья, положительные характеристики, дети и престарелые родители на иждивении, частичное погашение ущерба и приговорил:

А. Ганьбу к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, 
А. Рыболовлева - 3 годам и 7 месяцам лишения свободы, 
О. Чичибабина - 3 годам лишения свободы, 
Д. Никулина - 3,5 годам лишения свободы.

Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Иски администрации на 6 млн рублей, а «Электронного проездного» на 28 млн рублей осужденные будут возмещать солидарно.

Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда. Они смогут обжаловать приговор в течение десяти дней.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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