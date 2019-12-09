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В пожаре на улице Воровского пострадали женщина с ребенком.

В пожаре на улице Воровского пострадали женщина с ребенком.

Сегодня, 10:37
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В пожаре на улице Воровского пострадали женщина с ребенком.

Пожар произошел в ночь на 15 декабря в Кирове.

Сообщение о возгорании на пульт «01» поступило около часа ночи.

К моменту прибытия пожарных расчетов коридор на первом этаже в подъезде был в дыму. Очаг возгорания находился на лестничной площадке.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на верхние этажи. От огня пострадали двери в подъезд и подсобное помещение, закоптились стены и потолок в подъезде.

Несколько жильцов попытались эвакуироваться самостоятельно, через окна. Травмы получили одна женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Оба были были госпитализированы в Центр травматологии.

Основная версия причины пожара - неопределенный источник огня, неизвестно кем, зачем и когда внесенный.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.

фото ОНДПР г. Кирова

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