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В Орловском районе автобус насмерть сбил пешехода.

В Орловском районе автобус насмерть сбил пешехода.

Вчера, 14:12
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В Орловском районе автобус насмерть сбил пешехода.

За выходные в Кировской произошло 11 ДТП, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы.

В Орловском районе водитель автобуса «Вольво» совершил наезд на пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия 70-летний мужчина-пешеход погиб.

Одна из смертельных аварий произошла в Кирово-Чепецком районе. На 32-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки столкнулись встречные автомобили «Пежо 408» и «Дэу Матиз». В результате происшествия погибла 81-летняя пассажирка «Дэу Матиз». Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.



В Кирове на ул. Ленина, 179, столкнулись «Шевроле Спарк» и ВАЗ-2107. В результате происшествия 19-летняя пассажирка ВАЗ-2107 получила травмы (не госпитализирована).







В тот же день на ул. Ульяновской, 22/1, произошло столкновение автомобилей «Рено Логан» и «Хендэ Солярис». В результате происшествия 8-летняя девочка-пассажир автомобиля «Хендэ Солярис» получила травмы (не госпитализирована).






Еще одно подобное ДТП произошло на ул. Московской, 66. Столкнулись «Киа Церато» и «Киа Рио». В результате происшествия 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио», а также ее 23-летний мужчина-пассажир получили травмы (не госпитализированы).
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