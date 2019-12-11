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В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей

В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей

Сегодня, 12:05
213
Александра Гуляева
В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей


У родителей в Кировской области появился новый повод для беспокойства - в регион пришел еще один вид бестабачных никотиносодержащих смесей. Эти опасные для здоровья вещества сейчас пользуются особой популярностью у школьников.  Что делают взрослые, чтобы уберечь детей?

ОЛЬГА КОЗЛОВА, МАМА СТАРШЕКЛАССНИЦЫ:
«Дочь рассказывала, что у них в классе один мальчик вел себя не совсем адекватно, причину не знали учителя, он там то спал на уроке вначале, он спал, реально спал, а потом он растормозился, начал учителю дерзить, а потом его просто удалили из класса, он просто вышел».

Позже педагоги выяснили - перед уроком мальчик принял так называемый снюс - бестабачную накотиносодержащую смесь. В одном пакете содержится ударная доза никотина, опасная даже для взрослых. Об этом Ольга может рассказать своим детям и как врач, но как родитель уверена - важно близко общаться с детьми дома и интересоваться, что происходит в школе. Ведь там дети проводят много времени, а смеси с ударной дозой никотина приобретают новые формы - жвачек и леденцов. Они могут заинтересовать даже маленьких детей

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если пакетик у нас может ребенок еще выплюнуть, то эта мармеладка или джем, или леденцы - они сразу попадают внутрь организма и соответственно весь никотин, содержащийся в таком изделии, он попадет внутрь организма».

Юридического наказания за продажу таких веществ сейчас нет. Закон запрещает продавать только табакосодержащие смеси, а те вещества, которые школьникам активно пропагандируют через соцсети, табак не содержат. После употребления смесей в больницах оказывались подростки во многих регионах. Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним приняли в Белгородской области.

- Данная продукция оказывает крайне негативное воздействие на детский организм, вызывая физиологическую зависимость, провоцируя различные заболевания, в том числе желудочно-кишечного тракта, развитие рака пищевода, поджелудочной железы.

В Кировской области с инициативой запрета продажи подобных смесей подросткам выступает уполномоченный по правам ребенка - соответствующие поправки направят в региональное законодательное собрание. Задумались о решении проблемы и на федеральном уровне.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Законопроект о запрете снюсов уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно поправкам будет запрещена оптовая и розничная торговля сосательными и жевательными смесями, которые содержат никотин и его производные. Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить продажу и других веществ, которые действуют на организм человека аналогичным образом».
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