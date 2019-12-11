В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей

У родителей в Кировской области появился новый повод для беспокойства - в регион пришел еще один вид бестабачных никотиносодержащих смесей. Эти опасные для здоровья вещества сейчас пользуются особой популярностью у школьников. Что делают взрослые, чтобы уберечь детей?Позже педагоги выяснили - перед уроком мальчик принял так называемый снюс - бестабачную накотиносодержащую смесь. В одном пакете содержится ударная доза никотина, опасная даже для взрослых. Об этом Ольга может рассказать своим детям и как врач, но как родитель уверена - важно близко общаться с детьми дома и интересоваться, что происходит в школе. Ведь там дети проводят много времени, а смеси с ударной дозой никотина приобретают новые формы - жвачек и леденцов. Они могут заинтересовать даже маленьких детейЮридического наказания за продажу таких веществ сейчас нет. Закон запрещает продавать только табакосодержащие смеси, а те вещества, которые школьникам активно пропагандируют через соцсети, табак не содержат. После употребления смесей в больницах оказывались подростки во многих регионах. Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним приняли в Белгородской области.В Кировской области с инициативой запрета продажи подобных смесей подросткам выступает уполномоченный по правам ребенка - соответствующие поправки направят в региональное законодательное собрание. Задумались о решении проблемы и на федеральном уровне.