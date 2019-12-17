Для кого-то ёлка - символ праздника, а для кого-то способ обогащения. В Котельничском районе стали пропадать крупномерные деревья - с заброшенных полей сельхозназначения выкапывают и вывозят ели, сосны и пихты. Дело поставлено на широкую ногу. Местные жители забили тревогу и обратились в полицию. Что стало известно после проверки правоохранительных органов?Деревья лежат возле дороги, готовые к вывозу в любой момент. Это лишь малая толика того, что уже было вывезено с полей сельхозназначения рядом с деревней Патраки. Выкапывать деревья стали 2 года назад. Применяется специальная техника, кран, трактор, работают бригадами. Дело поставлено на поток. Как утверждают местные жители, за всё время выкопали почти 1500 деревьев.Хвойные деревья высоко ценятся и используются для благоустройства. Чем выше дерево, тем дороже оно стоит. Выращивать в питомнике сосны и пихты нужно целые десятилетия, а тут: приехал, выкопал, продал - очень выгодный бизнес получается. Возмущение местных жителей можно понять. Тем более, что после выкорчевывания образовавшуюся лунку не засыпают - остается большая яма. Все поле изрыто этими кратерами, что создает риск переломать ноги тем, кто не знает особенности ландшафта.После распада Советского Союза сотни тысяч гектаров полей сельзхозназначения по всей стране выпали из севооборота и были заброшены. За 30 лет на них выросли деревья, которые идеально подходят для выкорчевывания. Подъехать удобно - не в лесу растут, а в поле, на просторе, высокие и стройные. Но главный вопрос - насколько этот процесс законный? Местные жители сделали соответствующие запросы в полицию и прокуратуру. Правоохранители начали проверку.Точку в это истории ставить рано. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, что это не первый случай, когда в Кировской области таким образом вывозят деревья. По результатам одной из подобных проверок, правда, не в Котельничском, а в Сунском районе, деятельность по вывозу деревьев была признана незаконной, и предприниматель заплатил штраф.