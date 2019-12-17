Для кого-то ёлка - символ праздника, а для кого-то способ обогащения. В Котельничском районе стали пропадать крупномерные деревья - с заброшенных полей сельхозназначения выкапывают и вывозят ели, сосны и пихты. Дело поставлено на широкую ногу. Местные жители забили тревогу и обратились в полицию. Что стало известно после проверки правоохранительных органов?
Деревья лежат возле дороги, готовые к вывозу в любой момент. Это лишь малая толика того, что уже было вывезено с полей сельхозназначения рядом с деревней Патраки. Выкапывать деревья стали 2 года назад. Применяется специальная техника, кран, трактор, работают бригадами. Дело поставлено на поток. Как утверждают местные жители, за всё время выкопали почти 1500 деревьев.
ИГОРЬ ХАУСТОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ ПАТРАК:
«Двенадцати- пятнадцатиметровая сосна растет лет 20-25 Эти деревья садил мой отец, мой дед, жители этой деревни, вывозят летом, выкапывают тракторами, сотни елок, 2-3 погрузки в неделю».
Хвойные деревья высоко ценятся и используются для благоустройства. Чем выше дерево, тем дороже оно стоит. Выращивать в питомнике сосны и пихты нужно целые десятилетия, а тут: приехал, выкопал, продал - очень выгодный бизнес получается. Возмущение местных жителей можно понять. Тем более, что после выкорчевывания образовавшуюся лунку не засыпают - остается большая яма. Все поле изрыто этими кратерами, что создает риск переломать ноги тем, кто не знает особенности ландшафта.
ОЛЕГ МАШКИН, ЖИТЕЛЬ Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Большие масштабы. Вот поле слева от меня все изрыто, там сотнями они вывозят елки. Здесь у них погрузочная площадка, летом они отсюда вывозят. Объезжать приходится их справа, слева».
После распада Советского Союза сотни тысяч гектаров полей сельзхозназначения по всей стране выпали из севооборота и были заброшены. За 30 лет на них выросли деревья, которые идеально подходят для выкорчевывания. Подъехать удобно - не в лесу растут, а в поле, на просторе, высокие и стройные. Но главный вопрос - насколько этот процесс законный? Местные жители сделали соответствующие запросы в полицию и прокуратуру. Правоохранители начали проверку.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже установлено, что владелец земельного участка сельхозназначения, это бывшие поля СПК Нива, заключил договор с ИП на выкорчевку дикорастущих на этих полях деревьев. Сейчас проверяется законность этого договора, его соответствие нормативно-правовым актам».
Точку в это истории ставить рано. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, что это не первый случай, когда в Кировской области таким образом вывозят деревья. По результатам одной из подобных проверок, правда, не в Котельничском, а в Сунском районе, деятельность по вывозу деревьев была признана незаконной, и предприниматель заплатил штраф.