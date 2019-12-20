Прямой эфир
26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 20 дек 15:05 Кировчанам вручили государственные и региональные награды 20 дек 17:50 Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ 20 дек 17:44 Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления 20 дек 15:09 Киров готовится к празднованию Нового года 20 дек 17:59 Театральная студия ИК-5 стала призером всероссийского конкурса 20 дек 18:10 В Киров приехал композитор Максим Дунаевский 24 дек 15:04 Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани 20 дек 17:56 Новые детали некачественно проведенного ремонта придомовых территорий в Котельниче 23 дек 17:59 Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре
$
61,77
68,5
26 декабря 21:43
26 дек 17:48 В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева 26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 26 дек 15:15 На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна 26 дек 12:03 В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци 26 дек 11:03 На Мурашинском фанерном заводе запущена вторая линия по производству фанеры 26 дек 10:57 В областном законодательном собрании подвели итоги работы 25 дек 17:57 В Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе 25 дек 17:52 В Кирове зрители увидели постановку с участием актеров всех театров города 25 дек 17:47 Кировская школьница создала книгу о легендарном князе Александре Невском 25 дек 17:40 Тема снюсов в очередной раз в центре внимания, на этот раз на федеральном уровне
В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери

В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери

Сегодня, 17:44
1 350
Иван Швецов
В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери


Сегодня в Кировском областном суде началось рассмотрение судебного дела Марии Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве малолетний дочери. О том, кто был и кого не было в зале судебных заседаний, и том, и как реагировала на происходящий процесс сама Плёнкина, репортаж Ивана Швецова.

В феврале Мария Плёнкина ушла из дома на несколько дней, оставив 2-летнюю дочь без еды и воды. Она перекрыла все водопроводные краны в квартире. Через неделю малышка умела от голода и обезвоживания, не дожив до 3 лет лишь несколько дней. В попытке отыскать хоть какую-то еду, девочка ела даже стиральный порошок. А Плёнкина все это время развлекалась - фотографии своей веселой жизни она регулярно выкладывала в интернет.  

Тело малютки обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.  Это жесткое убийство заставило содрогнуться от ужаса всю страну. У дома, где произошло убийство, вырос стихийный мемориал, туда несли свечи и игрушки.

После задержания Пленкину до суда было решено содержать в СИЗО. Её 2 раза проверяли на вменяемость, как в Кирове, так и в Москве. И оба раза вердикт психиатров был одинаков: подсудимая психически здорова.

На первом заседании в зале пусто: только мать Пленкиной, бабушка убитой малышки пришла на суд - она признана потерпевшей, видно, как ей тяжело, она с трудом сдерживает слезы. Ни один из многочисленных свидетелей на суд не явился.  Сегодня Плёнкина, отвечая на вопрос судьи, есть ли у нее малолетние дети на содержании, ответила - "Нет".  Это то немного, что удалось услышать СМИ. На съемку дали всего 10 минут, адвокат Пленкиной выступила против присутствия в зале телекамер и прессы. Журналистов пустят лишь на оглашение приговора по делу дочереубийцы. Предположительно, приговор вынесут в январе.  За убийство с особой жестокостью Пленкиной могут дать от 8 лет до пожизненного заключения.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама