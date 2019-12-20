В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери

Сегодня в Кировском областном суде началось рассмотрение судебного дела Марии Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве малолетний дочери. О том, кто был и кого не было в зале судебных заседаний, и том, и как реагировала на происходящий процесс сама Плёнкина, репортаж Ивана Швецова.В феврале Мария Плёнкина ушла из дома на несколько дней, оставив 2-летнюю дочь без еды и воды. Она перекрыла все водопроводные краны в квартире. Через неделю малышка умела от голода и обезвоживания, не дожив до 3 лет лишь несколько дней. В попытке отыскать хоть какую-то еду, девочка ела даже стиральный порошок. А Плёнкина все это время развлекалась - фотографии своей веселой жизни она регулярно выкладывала в интернет.Тело малютки обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Это жесткое убийство заставило содрогнуться от ужаса всю страну. У дома, где произошло убийство, вырос стихийный мемориал, туда несли свечи и игрушки.После задержания Пленкину до суда было решено содержать в СИЗО. Её 2 раза проверяли на вменяемость, как в Кирове, так и в Москве. И оба раза вердикт психиатров был одинаков: подсудимая психически здорова.На первом заседании в зале пусто: только мать Пленкиной, бабушка убитой малышки пришла на суд - она признана потерпевшей, видно, как ей тяжело, она с трудом сдерживает слезы. Ни один из многочисленных свидетелей на суд не явился. Сегодня Плёнкина, отвечая на вопрос судьи, есть ли у нее малолетние дети на содержании, ответила - "Нет". Это то немного, что удалось услышать СМИ. На съемку дали всего 10 минут, адвокат Пленкиной выступила против присутствия в зале телекамер и прессы. Журналистов пустят лишь на оглашение приговора по делу дочереубийцы. Предположительно, приговор вынесут в январе. За убийство с особой жестокостью Пленкиной могут дать от 8 лет до пожизненного заключения.