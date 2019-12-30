Сотрудники МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду

Накануне во Владивостоке ушли под лед три десятка автомобилей. Любители зимней рыбалки устроили стихийную парковку на берегу залива. Чтобы подобных ЧП не произошло в Кирове, сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические рейды.Улов сегодня, по словам рыбаков, плохой. Однако любителей рыбалки на льду собралось немало. О необходимости соблюдения правил безопасности спасатели напоминают всем рыбакам. Буквально в нескольких метрах на реке Вятке в районе речного порта находится участок с открытом водой. Однако рыбаки уверены - находиться здесь безопасно.Толщину льда проверяют спасатели. Сначала делают лунку, а затем помещают в нее линейку.Сотрудники МЧС напоминают: запрещено выходить на лед, толщина которого меньше 8 сантиметров. Также на зимнюю рыбалку спасатели рекомендуют ходить как минимум по двое, надевать спасательный жилет и брать с собой специальную веревку с поплавками, которая называется спасательный конец Александрова.По словам спасателей, с начала новогодних праздников случаев, чтобы кто-то из рыбаков провалился под лёд, на территории области зарегистрировано не было. Но сотрудники МЧС советуют не забывать о правилах безопасности даже в морозную погоду.