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Сотрудники МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду

Сотрудники МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду

Сегодня, 11:02
156
Александра Гуляева
Сотрудники МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду


Накануне во Владивостоке ушли под лед три десятка автомобилей. Любители зимней рыбалки устроили стихийную парковку на берегу залива. Чтобы подобных ЧП не произошло в Кирове, сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические рейды.

- Напоминаем о правилах поведения на льду, мерах предосторожности, помните ли правила, которые необходимо соблюдать во время зимней рыбалки?
- Давно рыбачим, так помним.

Улов сегодня, по словам рыбаков, плохой. Однако любителей рыбалки на льду собралось немало. О необходимости соблюдения правил безопасности спасатели напоминают всем рыбакам. Буквально в нескольких метрах на реке Вятке в районе речного порта находится участок с открытом водой. Однако рыбаки уверены - находиться здесь безопасно.

- Толстый ли лёд?
- Лёд толстый.
- Сколько примерно?
- Ну сантиметров 50 точно есть.

Толщину льда проверяют спасатели. Сначала делают лунку, а затем помещают в нее линейку.

МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ЦЕНТРА ГИМС:
«Как мы видим, толщина льда в данном месте составляет порядка 40 сантиметров. 38 сантиметров. Что в принципе говорит о его безопасности и безопасности нахождения в данной местности рыбаков».

Сотрудники МЧС напоминают: запрещено выходить на лед, толщина которого меньше 8 сантиметров. Также на зимнюю рыбалку спасатели рекомендуют ходить как минимум по двое, надевать спасательный жилет и брать с собой специальную веревку с поплавками, которая называется спасательный конец Александрова.

МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ЦЕНТРА ГИМС:
«Это устройство бросается человеку и потом, продев на себя петлю, мы этого человека вытаскиваем таким образом».

По словам спасателей, с начала новогодних праздников случаев, чтобы кто-то из рыбаков провалился под лёд, на территории области зарегистрировано не было. Но сотрудники МЧС советуют не забывать о правилах безопасности даже в морозную погоду.
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