УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул

Новогодние каникулы подошли к концу и для большинства кировчан начались трудовые будни. В первый рабочий день сотрудники экстренных служб подвели итоги прошедших праздников.Напомним, что новогодние и рождественские праздники для экстренных служб прошли в усиленном режиме. Всего за период с 31 декабря по 8 января была организована охрана более чем на 600-т праздничных мероприятиях, на которых не допущено никаких чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка. Было задействовано около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Помогали полицейским народные дружинники и казаки. Всего за новогодние праздники было зарегистрировано 230 преступленийПо оперативным данным ГУ МЧС России по Кировской области за новогодние праздники произошло 36 пожаров на которых погибло 3 человека. Напомним, что в прошлом году за аналогичный период произошло 54 пожара и погибло 15 человек.Добавим, что во время новогодних праздников сотрудники МЧС проводили профилактические мероприятия в домах с печным отоплением, а также на водоемах Кировской области.