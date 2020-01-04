Прямой эфир
05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными 04 янв 13:09 На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту 05 янв 12:36 Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева 05 янв 12:24 Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий 04 янв 12:58 В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша 04 янв 12:28 В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков 04 янв 12:36 Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники 08 янв 11:26 Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты" 08 янв 11:24 В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону 04 янв 12:50 В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду
-4°C
$
61,26
68,05
11 января 08:52
10 янв 19:30 В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега 10 янв 19:30 Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника 10 янв 16:34 Дело Пленкиной. День первый. 10 янв 16:09 МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами. 10 янв 16:07 ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток». 10 янв 12:07 Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади 10 янв 11:23 В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо» 10 янв 11:19 Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков 10 янв 11:16 УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул 09 янв 19:30 Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова
УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул

УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул

Вчера, 11:16
256
Михаил Конышев
УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул


Новогодние каникулы подошли к концу и для большинства кировчан начались трудовые будни. В первый рабочий день сотрудники экстренных служб подвели итоги прошедших праздников.

Напомним, что новогодние и рождественские праздники для экстренных служб прошли в усиленном режиме.  Всего за период с 31 декабря по 8 января была организована охрана более чем на 600-т праздничных мероприятиях, на которых не допущено никаких чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка. Было  задействовано около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Помогали полицейским  народные дружинники и казаки. Всего за новогодние праздники было зарегистрировано 230 преступлений

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разбоев не допущено, грабежей совершено 11 из них 10 раскрыто. Убийств 4-е, ими занимается следственный комитет. Тяжкий вред здоровью, не на улице, а в квартире -  шесть».

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кировской области за новогодние праздники произошло 36 пожаров на которых погибло 3 человека. Напомним, что в прошлом году за аналогичный период произошло 54 пожара и погибло 15 человек.

АЛЕКСЕЙ АНИКИН, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В процентном соотношении у нас количество пожаров снизилось на 33 процента, а гибель на 80 процентов. Какие факторы этому послужили. Это большой объем профилактической работы главного управления совместно с правительством, федеральными органами исполнительной власти, со СМИ. И второй фактор - это сами жители кировской области, которые провели праздники максимально безопасно».

Добавим, что во время новогодних праздников сотрудники МЧС проводили профилактические мероприятия в домах с печным отоплением, а также на водоемах Кировской области.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама