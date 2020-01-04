УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул

Новогодние каникулы подошли к концу и для большинства кировчан начались трудовые будни. В первый рабочий день сотрудники экстренных служб подвели итоги прошедших праздников.
Напомним, что новогодние и рождественские праздники для экстренных служб прошли в усиленном режиме. Всего за период с 31 декабря по 8 января была организована охрана более чем на 600-т праздничных мероприятиях, на которых не допущено никаких чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка. Было задействовано около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Помогали полицейским народные дружинники и казаки. Всего за новогодние праздники было зарегистрировано 230 преступлений
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разбоев не допущено, грабежей совершено 11 из них 10 раскрыто. Убийств 4-е, ими занимается следственный комитет. Тяжкий вред здоровью, не на улице, а в квартире - шесть».
По оперативным данным ГУ МЧС России по Кировской области за новогодние праздники произошло 36 пожаров на которых погибло 3 человека. Напомним, что в прошлом году за аналогичный период произошло 54 пожара и погибло 15 человек.
АЛЕКСЕЙ АНИКИН, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В процентном соотношении у нас количество пожаров снизилось на 33 процента, а гибель на 80 процентов. Какие факторы этому послужили. Это большой объем профилактической работы главного управления совместно с правительством, федеральными органами исполнительной власти, со СМИ. И второй фактор - это сами жители кировской области, которые провели праздники максимально безопасно».
Добавим, что во время новогодних праздников сотрудники МЧС проводили профилактические мероприятия в домах с печным отоплением, а также на водоемах Кировской области.