Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади

В праздники на Театральной площади произошел случай, который подпортил настроение отдыхающим. 5 января во время катания детей упала лошадь. Как выяснилось, животное подскользнулось, встало на "свечу" и опрокинулось на спину. Происшествие получило большой общественный резонанс - комментарии в соцсетях в основном негативные. Что же произошло на самом деле, и, главное, как лошадь чувствует себя?Почти тысяча комментариев - и почти все негативные. С момента происшествия прошло несколько дней, а кировчане до сих пор обсуждают, а точнее сказать осуждают хозяина лошади, упавшей на Театральной площади.Всплеск негатива вызвал не только факт падения лошади, но и то, что животное около трех часов лежало на площади. Чтобы выяснить, что произошло, и как сейчас себя чувствует животное, мы приехали в конюшню.На этой мини-конюшне работают две девушки Анна и Мария. Они ухаживают за лошадьми, и они же занимаются прокатом. 5 января на площади работала Маша. Она катала детей верхом на Вите. По словам девушки, лошадь от испуга встала на задние ноги.Девушка вызвала ветеринара и коневозку. Врач приехал быстро, сделал животному уколы. Машину же пришлось ждать почти три часа - именно этот момент и попал в соцсети. Сейчас животное на ногах, получает трехразовое питание и находится под присмотром ветеринара.Хозяин лошади Геннадий Ливанов говорит, что произошел несчастный случай и никакой вины за собой он не видит. По его словам, за животным хорошо ухаживают и все документы на прокатную деятельность у него есть.Завести лошадей Геннадий Ливанов решил, когда вышел на пенсию. Купил двух спортивных скакунов и устроился сторожем на ипподром, чтобы быть рядом с питомцами. Сегодня у него две лошади. Та, что упала - Вита. Она молодая и в прокате всего полгода.Если все так хорошо, почему же лошадь упала? И именно эта. Возможно, причина в том, что она не подкована? Хозяин коня, говорит, что зимой ковка не нужна.Позицию Геннадия поддерживает и Екатерина Стрельчинина, которая занимается прокатными услугами уже 15 лет. Она считает, что в зимний период подковывать нужно только упряжных и спортивных лошадей. Для животных, которые катают детей, это необязательно.Это конюшня кировского ипподрома. Здесь содержатся спортивные лошади. Все они подкованы. Главный тренер конного клуба к прокатной деятельности относится спокойно. По слова Марии Вотинцевой, нагрузки у лошадей, которые работают в городе, по сравнению со спортивными небольшие. Главное, вовремя кормить, поить и обязательно подковывать. Причем зимой подкова должна быть со специальными шипами.Сегодня контроль за лошадьми осуществляют только ветеринары. Это несколько прививок в год плюс общий осмотр. Остальное - условия содержания животного, режим питания, нагрузки, все это на совести хозяина. Насколько это правильно и в целом, насколько гуманно использовать лошадей в прокате наше общество пока не определилось. Нет и каких-либо законных правил и критериев, как и сколько эксплуатировать городских скакунов. И возможно падение на Театральной площади было не случайно и это некий знак, что пора этот вопрос обсудить и упорядочить с точки зрения Закона.