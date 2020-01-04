Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади

В праздники на Театральной площади произошел случай, который подпортил настроение отдыхающим. 5 января во время катания детей упала лошадь. Как выяснилось, животное подскользнулось, встало на "свечу" и опрокинулось на спину. Происшествие получило большой общественный резонанс - комментарии в соцсетях в основном негативные. Что же произошло на самом деле, и, главное, как лошадь чувствует себя?
Почти тысяча комментариев - и почти все негативные. С момента происшествия прошло несколько дней, а кировчане до сих пор обсуждают, а точнее сказать осуждают хозяина лошади, упавшей на Театральной площади.
- Надо этого хозяина запрячь в сани и пусть катает детей по театралке! Насколько его хватит?
- Надо жалобу в полицию написать за жестокое обращение с животным. Хозяина надо наказать, жестко наказать!
- Хозяин должен ответить, понести наказание.
Всплеск негатива вызвал не только факт падения лошади, но и то, что животное около трех часов лежало на площади. Чтобы выяснить, что произошло, и как сейчас себя чувствует животное, мы приехали в конюшню.
- Ну вот лошадка, которая упала на Театральной площади. Зовут её Вита. Она сейчас в более-менее хорошем состоянии. Кушает, сено постелили - так теплее ей.
На этой мини-конюшне работают две девушки Анна и Мария. Они ухаживают за лошадьми, и они же занимаются прокатом. 5 января на площади работала Маша. Она катала детей верхом на Вите. По словам девушки, лошадь от испуга встала на задние ноги.
МАРИЯ:
«Испугалась колокольчиков, не сориентировалась. На лошади был ребенок, я его успела убрать. Лошадь упала и дальше так».
Девушка вызвала ветеринара и коневозку. Врач приехал быстро, сделал животному уколы. Машину же пришлось ждать почти три часа - именно этот момент и попал в соцсети. Сейчас животное на ногах, получает трехразовое питание и находится под присмотром ветеринара.
АННА:
«Ветеринар приезжает каждый день. Делает два укола - внутривенно и внутримышечно».
Хозяин лошади Геннадий Ливанов говорит, что произошел несчастный случай и никакой вины за собой он не видит. По его словам, за животным хорошо ухаживают и все документы на прокатную деятельность у него есть.
- Вот разрешение на двух лошадей. У меня все есть - ветеринарный паспорт, ИП.
Завести лошадей Геннадий Ливанов решил, когда вышел на пенсию. Купил двух спортивных скакунов и устроился сторожем на ипподром, чтобы быть рядом с питомцами. Сегодня у него две лошади. Та, что упала - Вита. Она молодая и в прокате всего полгода.
- Многие спрашивают, ест ли она - вот, пожалуйста.
Если все так хорошо, почему же лошадь упала? И именно эта. Возможно, причина в том, что она не подкована? Хозяин коня, говорит, что зимой ковка не нужна.
ГЕННАДИЙ ЛИВАНОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ВИТЫ:
«Зимой их стараются не ковать, снега достаточно, чтобы она не стирала. И в деревне не все лошадей куют».
Позицию Геннадия поддерживает и Екатерина Стрельчинина, которая занимается прокатными услугами уже 15 лет. Она считает, что в зимний период подковывать нужно только упряжных и спортивных лошадей. Для животных, которые катают детей, это необязательно.
ЕКАТЕРИНА СТРЕЛЬЧИНИНА, ВЛАДЕЛИЦА ЛОШАДЕЙ:
«Данная лошадь по моему мнению могла быть и не подкована, так как покрытие было снежное, подковы скользят и шипы применяются для передвижения по льду. На Театральной площади 5 января гольного льда не было».
- Вот четыре шипа, они не стачиваемые, за счет этого лошадь стоит на льду.
Это конюшня кировского ипподрома. Здесь содержатся спортивные лошади. Все они подкованы. Главный тренер конного клуба к прокатной деятельности относится спокойно. По слова Марии Вотинцевой, нагрузки у лошадей, которые работают в городе, по сравнению со спортивными небольшие. Главное, вовремя кормить, поить и обязательно подковывать. Причем зимой подкова должна быть со специальными шипами.
МАРИЯ ВОТИНЦЕВА, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОННОГО КЛУБА "ВЯТКА":
«Это только на совести хозяина. Вопрос здесь финансовый. Работа коваля стоит денег. Если человек хочет только заработать - он меньше тратит».
Сегодня контроль за лошадьми осуществляют только ветеринары. Это несколько прививок в год плюс общий осмотр. Остальное - условия содержания животного, режим питания, нагрузки, все это на совести хозяина. Насколько это правильно и в целом, насколько гуманно использовать лошадей в прокате наше общество пока не определилось. Нет и каких-либо законных правил и критериев, как и сколько эксплуатировать городских скакунов. И возможно падение на Театральной площади было не случайно и это некий знак, что пора этот вопрос обсудить и упорядочить с точки зрения Закона.