10 января в Кирове состоялось очередное судебное заседание по делу Марии Плёнкиной

10 января в Кировском областном суде с 10 утра до пяти вечера рассматривалось дело Марии Плёнкиной, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, Кристины. Суд услышал показания свидетелей и слова самой Плёнкиной, которые существенно отличались от показаний данных ранее следствию.Сегодня в суде впервые выступила свидетельница - девушка у которой Мария Пленкина часто оставалась ночевать и практически жила с ней в период с 13 по 20 февраля, когда ребенок погиб. Она знала, что у Пленкиной есть малолетний ребенок, но сама никогда не видела Кристину. Обвиняемая лгала ей, что с малышкой находится другая подруга или мама. Пленкина лгала маме и всем окружающим, что ребенок под присмотром. Она лгала следователям, когда говорила, что не могла приехать навестить ребенка от подруги, поскольку та далеко живет. На самом деле дома Пленкиной и подруги находились в 15 минутах ходьбы. Были оглашены заключения судебно-психиатрической экспертизы Пленкиной - "эгоизм, низкое чувство долга, склонна обвинять всех в своих проблемах, инфантильна, требовательна к близким, но не к себе. Склонна к самооправданию. Мария все время путается в показаниях: сколько еды она оставила девочке, 1 или 2 бутылки молочного коктейля, целый пакет сосисок или не целый. Добавим, что Пленкина раскаивается в смерти дочери, но вину признает лишь частично, она не считает, что хотела ей смерти. Обвинение по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей она вообще отвергает.