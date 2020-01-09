Дело Пленкиной. День второй: прения сторон и последнее слово

14 января в Кировском областном суде прошли прения сторон по делу 21-летней Марии Пленкиной, которая обвиняется в убийстве своей 3-летней дочери Кристины. Текстовую трансляцию из зала суда вел корреспондент ГТРК "Вятка" Иван Швецов.
По версии стороны обвинения, Мария Пленкина неоднократно оставляла ребёнка одного в антисанитарных условиях. Не исполняла родительские обязанности и испытывала к дочери неприязнь. В период с 13 по 20 февраля она закрыла дочь в квартире одну без воды и еды. По данным судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила 17-18 февраля по причине обезвоживания и переохлаждения. Трехлетний ребенок весил всего 8 кг.
На этих словах посетители суда начинают плакать. В зале помимо журналистов присутствовали мать обвиняемой и сочувствующие трагедии - участники групп в социальных сетях.
Прокурор продолжил. В то время, как ребенок был заперт в квартире, Пленкина ходила в клуб и парикмахерскую, гуляла, звонила друзьям. Обвиняемая говорила, что голоса в голове мешали ей прийти домой. Но психиатры установили, что это симуляция. По мнению прокурора, преступление следует расценивать как убийство с особой жестокостью и косвенным умыслом. Также стоит учесть, что Мария ранее была судима.
Прокурор потребовал для обвиняемой 13 лет и три месяца лишения свободы без права покидать населенный пункт, где она освободится. То есть после освобождения Пленкина должна жить около колонии.
Слово взяла сторона защиты. По мнению адвоката, Пленкиной не хватало материнской любви. Бабушка за все время только один раз оставалась с Кристиной. После того, как бабушка переехала от дочери и внучки в общежитие, все мечты о счастливой семейной жизни были разбиты. И Мария сломалась от материальных и бытовых тягот, которые на неё упали.
Люди в зале слушали слова адвоката с явным неодобрением.
Адвокат продолжил: всему виной инфантилизм и отсутствие жизненного опыта. Защита попросила минимально допустимое наказание. Во время адвокатского выступления Пленкина начала раскачиваться из стороны в сторону. Судья нашел несоответствие между позицией защиты и показаниями подсудимой. После перерыва и согласовании позиций, адвокат запросила переквалифицировать статью 105 на 109 часть 1 - причинение смерти по неосторожности.
Слово вновь взял прокурор. Обвинение подчеркнуло, что Пленкина осознавала все, что делает. По мнению прокурора, ее поведение объясняется ложью.
С последним словом выступила Мария Пленкина: "Я не желала дочери смерти, очень любила и заботилась о ней, не испытывала неприязни. Я очень раскаиваюсь в содеянном и косвенно признаю свою вину".
Судебное заседание завершилось. Приговор по убийству 3-летней Кристины Яковлевой будет вынесен в пятницу, 17 января.