В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной

Сегодня суд вновь рассматривал уголовное дело кировчанки, чья дочь умерла без еды и воды. Ожидалось, что после прений сторон сразу будет вынесен приговор.Сегодня в зале суда было много прессы, пришла и мать Пленкиной, и люди из группы памяти Кристины Яковлевой. Прокурор выступил с обвинительным заключением и снова вспомнил основные моменты совершенного преступления. Когда упомянули, что трехлетняя Кристина весила всего 8 килограммов, а мать при обнаружении трупа вела себя спокойно и отстранено, как будто ничего не случилось, многие в зале начали плакать.Прокурор запросил Пленкиной 13 лет лишения свободы. Затем слово взял адвокат и попросил переквалифицировать дело со 105 статьи (Убийство) на 109 - убийство по неосторожности и дать при этом Пленкиной минимально возможный срок лишения свободы. Это удивило судью, который даже дал время адвокату и подсудимой на согласование их позиции.