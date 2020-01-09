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В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной

В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной

Вчера, 15:33
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Иван Швецов
В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной


Сегодня суд вновь рассматривал уголовное дело кировчанки, чья дочь умерла без еды и воды. Ожидалось, что после прений сторон сразу будет вынесен приговор.

Сегодня  в зале суда было много прессы, пришла и мать Пленкиной, и люди из группы памяти Кристины Яковлевой.  Прокурор выступил с обвинительным заключением и снова вспомнил основные моменты совершенного преступления.  Когда упомянули, что трехлетняя Кристина весила всего 8 килограммов, а мать при обнаружении трупа вела себя спокойно и отстранено, как будто ничего не случилось, многие в зале начали плакать.

- Она осознавала общественную опасность своего поведения, но относилась к этому безразлично. Пленкина отвечает всем признакам субъекта преступления. Она   совершеннолетняя, психическими расстройствами не страдала и не страдает.

Прокурор запросил Пленкиной 13 лет лишения свободы. Затем слово взял адвокат и попросил переквалифицировать дело со 105 статьи (Убийство) на 109 - убийство по неосторожности и дать при этом Пленкиной минимально возможный срок лишения свободы.  Это удивило судью, который даже дал время адвокату и подсудимой на согласование их позиции.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что прения сторон сегодня закончились очень неоднозначно, судья назначил вынесение вердикта на 17 января, пятницу».
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