Дело Пленкиной. Приговор.

17 января в Кировском областном суде началось финальное судебное заседание по делу Марии Плёнкиной, обвиняемой в убийстве 3-летней дочери. Текстовую трансляцию ведет корреспондент ГТРК Вятка Иван Швецов.
У зала суда - большое количество людей, помимо СМИ видны представители групп памяти Кристины. Сегодня судья должен огласить приговор. Напомним, гособвинитель запросил для Пленкиной 13 лет лишения свободы.
Бабушка Кристины (мать Пленкиной) на судебное заседание не пришла.
Судья оглашает приговор. Плёнкина слушает стоя.
Речь судьи. Умышленное убийство с особой жестокостью. Убийство малолетней дочери. Плёнкина ПОНИМАЛА, что дочь будет умирать, но относилась к этому безразлично. Вина по 105 статье подтверждается.
В ночь с 16 на 17 соседи слышали плач ребёнка, но поскольку малышка плакала и раньше, не придали этому значения.
Деталь: в ночь с 17 на 18 Пленкина НЕ НОЧЕВАЛА у подруги. Где она провела ночь, неизвестно. Именно в эти дни Кристина умерла.
Снова психиатрическая экспертиза. Жалость к себе, примитивная амбициозность, склонность к самооправданию. При этом вменяема.
Убийство с особой жестокостью полностью доказано.
Наказание - лишение свободы и ограничение свободы. Исправительная колония общего режима. Срок ещё не указан.
Приговор: 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год (пояснение: в РФ для женщин не предусмотрено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима).
Плёнкина хочет подать апелляцию и просит позвать к ней адвоката. Напомним, адвокат на оглашение приговора не пришла.
Суд окончен. Пленкину под конвоем вывели из зала суда.
Дополнение. Перед тем, как озвучить вердикт, судья пояснил для присутствующих: смертная казнь и пожизненный срок в РФ для женщин в качестве наказания НЕ применяется.
Комментарий СУ СКР по Кировской области по итогам судебного процесса:
"Собранные Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской областидоказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Марии Пленкиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).
Напомним, 20 февраля 2019 года в одной из квартир, расположенных на улице Щорса города Кирова, было обнаружено тело 3-летней девочки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма.
Следствием и судом установлено, что мать девочки – 21-летняя Мария Пленкина, оставила малышку одну дома на несколько дней без средств к существованию и без присмотра взрослых, в результате чего ребенок погиб.
Следователями в рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательственной базы. Была изъята и осмотрена медицинская карта малолетней девочки, допрошены свидетели, участковый уполномоченный и инспектор ПДН, запрошены и получены сведения обо всех поступивших сообщениях от соседей, а также иных лиц, о возможных преступлениях и происшествиях в отношении ребенка. Также допрошены бабушка погибшей, отец ребенка, все соседи, проживающие в доме, подруги обвиняемой, которые, в том числе, рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соответствующие социальные учреждения.
Проведенная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления Пленкина осознавала фактический характер своих действий, то есть была признана вменяемой. Вину в совершенном преступлении девушка признала.
На основании собранных следователями доказательств суд, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры, признал Марию Пленкину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом 7 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу."