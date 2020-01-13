Кировчане продолжают жаловаться на круглосуточные минимаркеты, в которых продают алкоголь. Купить там горячительные напитки, вопреки закону, можно в любое время суток.
Днем в круглосуточный минимаркет на первом этаже дома на улице Профсоюзной почти никто не заходит. Однако местные жители утверждают: в ночные часы жизнь здесь кипит, от покупателей отбоя нет.
- Они и кричат, и ругаются. Как пьяные себя ведут, так и они ведут себя. Мешают!
- Молодёжь резвятся, кричат очень громко. Машины очень громко там врубят музыку. Не знаю как!
Местные жители уверены - ночью здесь продают алкоголь. И этот магазин - далеко не единственный, который доставляет неудобство кировчанам по ночам.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в городе работает 56 круглосуточных торговых точек, в которых продают алкоголь. Только в прошлом году в них зафиксировали 97 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним».
Проблему круглосуточных минимаркетов, в которых с нарушениями продают алкоголь сегодня обсудили на заседании общественной палаты. По словам правоохранителей, жалобы на такие заведения поступают регулярно.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данных торговых объектах сотрудниками органов внутренних дел пресечено почти 500 административных нарушений. Подавляющее большинство из них связано с продажей алкогольной продукции в запрещенное время, как правило в ночное время. Продажа алкогольной продукции нелегальная, без соответствующей лицензии крепких спиртных напитков».
Также нередки случаи, когда в таких заведениях алкоголь продают на вынос, несмотря на то, что распивать напитки можно только в заведении. Пока закона о запрете продажи алкоголя в помещениях на первых этажах жилых домов нет. Но чиновники советуют жителям таких бороться с нежелательным соседством.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:
«Я думаю, тут один путь - нормативно посмотреть и подавать в суд. Потому что ведь написано, что вся деятельность бизнеса, особенно на встроенных в первые этажи помещениях, не должна мешать жильцам».
Только в прошлом году чиновники расторгли договор с десятью предпринимателями, которые организовывали подобные точки продажи в помещениях, которые находились в муниципальной собственности.