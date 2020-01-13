Кировчане продолжают жаловаться на круглосуточные минимаркеты, в которых продают алкоголь. Купить там горячительные напитки, вопреки закону, можно в любое время суток.Днем в круглосуточный минимаркет на первом этаже дома на улице Профсоюзной почти никто не заходит. Однако местные жители утверждают: в ночные часы жизнь здесь кипит, от покупателей отбоя нет.Местные жители уверены - ночью здесь продают алкоголь. И этот магазин - далеко не единственный, который доставляет неудобство кировчанам по ночам.Проблему круглосуточных минимаркетов, в которых с нарушениями продают алкоголь сегодня обсудили на заседании общественной палаты. По словам правоохранителей, жалобы на такие заведения поступают регулярно.Также нередки случаи, когда в таких заведениях алкоголь продают на вынос, несмотря на то, что распивать напитки можно только в заведении. Пока закона о запрете продажи алкоголя в помещениях на первых этажах жилых домов нет. Но чиновники советуют жителям таких бороться с нежелательным соседством.Только в прошлом году чиновники расторгли договор с десятью предпринимателями, которые организовывали подобные точки продажи в помещениях, которые находились в муниципальной собственности.