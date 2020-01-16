Постоянные пробки и регулярные аварии на улице Базовой в городе Кирове

Постоянные пробки и регулярные аварии. Улица Базовая располагается далеко от центра города. Однако, дорожная ситуация там не менее напряженная, чем на главных улицах в час пик.Дальнобойщик из Архангельска проскочил свой поворот. Андрей решил развернуться на улице Базовой. Десять раз пожалел об этом. Грузовик застрял прямо посреди дороги.Три часа дальнобойщик пытался выбраться из дорожного плена. Несколько раз просил помощи у других водителей, но те не смогли ничего сделать. Тросы не выдерживали и лопались. К счастью, у одного из водителей получилось вытащить грузовик Андрея.Большегрузы здесь застревают регулярно. Во время этой съемки мы наблюдали три таких случая. Дальнобойщик из Советска Валерий сумел проехать без происшествий. Он считает это большой удачей.Движение здесь напряженное. В этом районе располагаются склады, оптовые магазины, офисы. Нередко из-за застрявших фур образуются пробки. Иногда автомобили на кочках "кидает" и случаются ДТП. А еще из-за плохой дороги доходы бизнеса падают.Анжела Гнетулло рассказала, что уже неоднократно она и ее коллеги по офису жаловались на состояние улицы. Однако никаких действий со стороны дорожных служб не последовало.Недавно сотрудники некоторых организаций обратились в прокуратуру. Они надеются, что надзорный орган сможет обязать ответственных лиц очистить дорогу от льда. Тем временем, Анжела Гнетулло удалось узнать, что капитальный ремонт улицы базовой планируется, но не раньше 2021-го года.