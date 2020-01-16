Постоянные пробки и регулярные аварии на улице Базовой в городе Кирове

Постоянные пробки и регулярные аварии. Улица Базовая располагается далеко от центра города. Однако, дорожная ситуация там не менее напряженная, чем на главных улицах в час пик.
Дальнобойщик из Архангельска проскочил свой поворот. Андрей решил развернуться на улице Базовой. Десять раз пожалел об этом. Грузовик застрял прямо посреди дороги.
- Основательно застряли?
- Основательно, да. У нас в России нет дорог! Одни направления.
Три часа дальнобойщик пытался выбраться из дорожного плена. Несколько раз просил помощи у других водителей, но те не смогли ничего сделать. Тросы не выдерживали и лопались. К счастью, у одного из водителей получилось вытащить грузовик Андрея.
Большегрузы здесь застревают регулярно. Во время этой съемки мы наблюдали три таких случая. Дальнобойщик из Советска Валерий сумел проехать без происшествий. Он считает это большой удачей.
ВАЛЕРИЙ СМОЛЕНЦЕВ:
«Заехал передом. Надо теперь выезжать, как мне выезжать, я ума не приложу. Знал бы, что такая каша. Не поехал бы сюда».
Движение здесь напряженное. В этом районе располагаются склады, оптовые магазины, офисы. Нередко из-за застрявших фур образуются пробки. Иногда автомобили на кочках "кидает" и случаются ДТП. А еще из-за плохой дороги доходы бизнеса падают.
АНЖЕЛА ГНЕТУЛЛО:
«Сюда отказываются ехать. Люди за покупками отказываются ехать. Я по работе, люди, кто ко мне приезжает на встречу, предупреждаю, ставьте машину там. Приходится встречаться идти пешком».
Анжела Гнетулло рассказала, что уже неоднократно она и ее коллеги по офису жаловались на состояние улицы. Однако никаких действий со стороны дорожных служб не последовало.
АНЖЕЛА ГНЕТУЛЛО:
«Регулярно звоню. Прошу послать сюда нам технику, на что мне отвечают, о Базовая... Это невозможно. Потому, что у вас здесь сплошные ямы. Качественно дорогу здесь не почистить. Как раз из-за ям, нам говорят. Что нет такой техники, увы. Не справятся».
Недавно сотрудники некоторых организаций обратились в прокуратуру. Они надеются, что надзорный орган сможет обязать ответственных лиц очистить дорогу от льда. Тем временем, Анжела Гнетулло удалось узнать, что капитальный ремонт улицы базовой планируется, но не раньше 2021-го года.