Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки

Неправильная парковка может привести к большим тратам. Особенно, если автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сегодня в Кирове прошел очередной рейд ГИБДД. Правоохранители побывали в местах, где подобные нарушения встречаются чаще всего.Пешеходный переход рядом с детским садом. Прямо на нем водитель оставил свой автомобиль. Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, но хозяин машины появился раньше спецтехники. Вокруг полно места, где можно припарковаться без нарушения. Водитель не смог ответить на вопрос, почему оставил автомобиль прямо на пешеходном переходе.В районе "Солнечного берега" нарушение парковки выявляется часто, говорят сотрудники ГИБДД. Водитель этого автомобиля нарушил сразу два пункта правил. Встал под запрещающим знаком, да еще и перед самым пешеходным переходом. Было принято решение эвакуировать машину.На звук сирены прибежал владелец иномарки. Молодой человек извинился и попросил оставить ему машину. Заверил, что переставит ее и больше не будет нарушать правила. Автомобиль не стали эвакуировать, но молодому человеку придется заплатить штраф, полторы тысячи рублей. Если бы нарушитель опоздал на пять минут, то платить пришлось гораздо больше.В этом году на штрафстоянку за нарушения правил парковки эвакуировано около семидесяти автомобилей. Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят рейды и выявляют новых нарушителей.