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24 янв 19:30 Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест 24 янв 17:57 Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля 24 янв 16:38 МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ. 24 янв 14:52 Как не стать жертвой мошенников при найме жилья 24 янв 14:40 В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин. 24 янв 11:55 Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО). 24 янв 11:11 Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза 24 янв 11:11 Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки 23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено
Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест

Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест

Вчера, 19:30
394
Александра Гуляева
Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест


Сегодня Первомайский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы города Владимира Быкова. Напомним, он был задержан в конце ноября прошлого года по подозрению в крупной взятке.

- Вы бы хотели под домашним арестом остаться?
- Я же вам сказал, без комментариев!
- Почему без комментариев?
- Ну, потому что. Это мое личное дело, не ваше.
- Ну как это ваше личное дело, вы занимали такой пост...

Общаться с прессой перед началом заседания Владимир Быков явно не настроен. Ведь последние несколько месяцев он не занимает публичных должностей, находится под домашним арестом и от пристального внимания, видимо, отвык.

- Я сегодня ничего не занимаю.
- Вам же вменяют в вину, что вы взяли взятку на 7,8 миллионов.
- Я же сказал, без комментариев. Занимайтесь своим делом, у вас есть более интересные дела.

Владимир Быков был задержан по подозрению во взятке в конце ноября прошлого года. Тогда суд определил для бывшего главы города и председателя областного законодательного собрания меру пресечения в виде домашнего ареста. Этот срок подходит к концу, а следствие пока еще продолжается. Поэтому суд избирает новую меру пресечения. Заседание проходит за закрытыми дверьми. Адвокат Владимира Быкова после оглашения решения суда еще более малословна, чем ее подзащитный.

- Мера пресечения продлена на данный момент.
- На два месяца?
- Да.

По версии следствия, Владимир Быков будучи в должности главы города получил от одного из предпринимателей взятку в размере почти 8-мь миллионов рублей. За эту сумму городская администрация и дума должны были оказывать покровительство, а АТП заключить договоры на закупки печного топлива для автотранспорта вместо качественного дизельного.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На пост главы города Кирова Владимир Быков был назначен в 2007м году. А в 2016м он стал председателем законодательного собрания Кировской области. Эту должность Владимир Быков оставил осенью 2019го года».

В то время проходил судебный процесс по уголовному делу Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в Парке Победы, махинации совершались в то время, когда Быков был главой города. Сейчас градоначальник сам обвиняется в крупной взятке, пока суд продлил домашний арест еще на два месяца, но, если вина будет доказана, Быкову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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