Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест

Сегодня Первомайский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы города Владимира Быкова. Напомним, он был задержан в конце ноября прошлого года по подозрению в крупной взятке.Общаться с прессой перед началом заседания Владимир Быков явно не настроен. Ведь последние несколько месяцев он не занимает публичных должностей, находится под домашним арестом и от пристального внимания, видимо, отвык.Владимир Быков был задержан по подозрению во взятке в конце ноября прошлого года. Тогда суд определил для бывшего главы города и председателя областного законодательного собрания меру пресечения в виде домашнего ареста. Этот срок подходит к концу, а следствие пока еще продолжается. Поэтому суд избирает новую меру пресечения. Заседание проходит за закрытыми дверьми. Адвокат Владимира Быкова после оглашения решения суда еще более малословна, чем ее подзащитный.По версии следствия, Владимир Быков будучи в должности главы города получил от одного из предпринимателей взятку в размере почти 8-мь миллионов рублей. За эту сумму городская администрация и дума должны были оказывать покровительство, а АТП заключить договоры на закупки печного топлива для автотранспорта вместо качественного дизельного.В то время проходил судебный процесс по уголовному делу Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в Парке Победы, махинации совершались в то время, когда Быков был главой города. Сейчас градоначальник сам обвиняется в крупной взятке, пока суд продлил домашний арест еще на два месяца, но, если вина будет доказана, Быкову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.