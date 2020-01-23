Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест

Сегодня Первомайский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы города Владимира Быкова. Напомним, он был задержан в конце ноября прошлого года по подозрению в крупной взятке.
- Вы бы хотели под домашним арестом остаться?
- Я же вам сказал, без комментариев!
- Почему без комментариев?
- Ну, потому что. Это мое личное дело, не ваше.
- Ну как это ваше личное дело, вы занимали такой пост...
Общаться с прессой перед началом заседания Владимир Быков явно не настроен. Ведь последние несколько месяцев он не занимает публичных должностей, находится под домашним арестом и от пристального внимания, видимо, отвык.
- Я сегодня ничего не занимаю.
- Вам же вменяют в вину, что вы взяли взятку на 7,8 миллионов.
- Я же сказал, без комментариев. Занимайтесь своим делом, у вас есть более интересные дела.
Владимир Быков был задержан по подозрению во взятке в конце ноября прошлого года. Тогда суд определил для бывшего главы города и председателя областного законодательного собрания меру пресечения в виде домашнего ареста. Этот срок подходит к концу, а следствие пока еще продолжается. Поэтому суд избирает новую меру пресечения. Заседание проходит за закрытыми дверьми. Адвокат Владимира Быкова после оглашения решения суда еще более малословна, чем ее подзащитный.
- Мера пресечения продлена на данный момент.
- На два месяца?
- Да.
По версии следствия, Владимир Быков будучи в должности главы города получил от одного из предпринимателей взятку в размере почти 8-мь миллионов рублей. За эту сумму городская администрация и дума должны были оказывать покровительство, а АТП заключить договоры на закупки печного топлива для автотранспорта вместо качественного дизельного.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На пост главы города Кирова Владимир Быков был назначен в 2007м году. А в 2016м он стал председателем законодательного собрания Кировской области. Эту должность Владимир Быков оставил осенью 2019го года».
В то время проходил судебный процесс по уголовному делу Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в Парке Победы, махинации совершались в то время, когда Быков был главой города. Сейчас градоначальник сам обвиняется в крупной взятке, пока суд продлил домашний арест еще на два месяца, но, если вина будет доказана, Быкову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.