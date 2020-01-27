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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
За два дня в Кировской области в пожарах погибли 3 человека.

За два дня в Кировской области в пожарах погибли 3 человека.

Вчера, 10:27
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За два дня в Кировской области в пожарах погибли 3 человека.

СУ СКР по Кировской области проводит доследственные проверки по фактам пожаров, в результате которых погибли люди.

Одно из ЧП произошло 24 января.

Ранним утром в поселке Созимский Верхнекамского района загорелся деревянный двухквартирный дом на улице Труда. В огне погибла 61-летняя хозяйка дома.

25 января вечером в поселке Речной Куменского района произошло возгорание в деревянном 5-квартирном доме на улице Пушкина. В результате пожарае погибли 61-летний мужчина и 46-летняя женщина.

В обоих случаях предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователями назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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