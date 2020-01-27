За два дня в Кировской области в пожарах погибли 3 человека.

СУ СКР по Кировской области проводит доследственные проверки по фактам пожаров, в результате которых погибли люди.Одно из ЧП произошло 24 января.Ранним утром в поселке Созимский Верхнекамского района загорелся деревянный двухквартирный дом на улице Труда. В огне погибла 61-летняя хозяйка дома.25 января вечером в поселке Речной Куменского района произошло возгорание в деревянном 5-квартирном доме на улице Пушкина. В результате пожарае погибли 61-летний мужчина и 46-летняя женщина.В обоих случаях предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.Следователями назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.