В Фаленском районе столкнулись две иномарки.

С 24 по 26 января в Кировской области произошло 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
На 114-ом км автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки, по предварительным данным, 31-летний водитель «Мицубиси» совершил столкновение со встречным «Рено Сандеро» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП 40-летняя женщина-пассажир автомобиля «Рено Сандеро» получила травмы (не госпитализирована).
В Кирове на Октябрьском проспекте 38-летний водитель «Лада Гранта» сбил школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия 13-летний мальчик получил травмы (не госпитализирован).
В Вятских Полянах на ул. Ленина 56-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершила столкновение со встречным автомобилем «Рено Логан» под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Логан» получил травмы (не госпитализирован).
В Кирове на улице Казанской 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение со встречным «Рено Кангу» под управлением 51-летнего водителя. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Рено Логан» (22-летние молодые люди) получили травмы (не госпитализированы).
В областном центре на ул. Свердлова, по предварительным данным, 33-летний водитель «Киа Спектра» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия 66-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.