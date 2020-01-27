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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В Фаленском районе столкнулись две иномарки.

В Фаленском районе столкнулись две иномарки.

Вчера, 11:08
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В Фаленском районе столкнулись две иномарки.

С 24 по 26 января в Кировской области произошло 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

На 114-ом км автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки, по предварительным данным, 31-летний водитель «Мицубиси» совершил столкновение со встречным «Рено Сандеро» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП 40-летняя женщина-пассажир автомобиля «Рено Сандеро» получила травмы (не госпитализирована).

В Кирове на Октябрьском проспекте 38-летний водитель «Лада Гранта» сбил школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия 13-летний мальчик получил травмы (не госпитализирован).





В Вятских Полянах на ул. Ленина 56-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершила столкновение со встречным автомобилем «Рено Логан» под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Логан» получил травмы (не госпитализирован).





В Кирове на улице Казанской 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение со встречным «Рено Кангу» под управлением 51-летнего водителя. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Рено Логан» (22-летние молодые люди) получили травмы (не госпитализированы).




В областном центре на ул. Свердлова, по предварительным данным, 33-летний водитель «Киа Спектра» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия 66-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.
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