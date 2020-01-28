В школе с. Кырчаны закрыли дошкольную группу из-за антисанитарии.

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу общеобразовательной школы с. Кырчаны Нолинского района.В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.В буфете дошкольной группы отсутствовали условия для подготовки готовых блюд к раздаче, мытья и обеззараживания столовой посуды.По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении.Постановлением Нолинского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности дошкольной группы МКОУ ООШ с. Кырчаны на 15 суток.