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28 января 22:24
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
В школе с. Кырчаны закрыли дошкольную группу из-за антисанитарии.

В школе с. Кырчаны закрыли дошкольную группу из-за антисанитарии.

Сегодня, 10:18
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В школе с. Кырчаны закрыли дошкольную группу из-за антисанитарии.

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу общеобразовательной школы с. Кырчаны Нолинского района.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

В буфете дошкольной группы отсутствовали условия для подготовки готовых блюд к раздаче, мытья и обеззараживания столовой посуды.

По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением Нолинского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности дошкольной группы МКОУ ООШ с. Кырчаны на 15 суток.
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