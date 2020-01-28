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28 января 22:24
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
В Вятскополянском районе УАЗ врезался в иномарку: 1 человек погиб.

В Вятскополянском районе УАЗ врезался в иномарку: 1 человек погиб.

Сегодня, 10:35
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В Вятскополянском районе УАЗ врезался в иномарку: 1 человек погиб.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.

В п. Сосновка Вятскополянского района на ул. Разина, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «УАЗ», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис» под управлением 51-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота Авенсис» получил травмы. Его 90-летняя пассажирка погибла.

В тот же день в Кирово-Чепецком районе на 17 км автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртии, по предварительным данным, 60-летний водитель «Рено Дастер» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Калина», под управлением 25-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель «Лады» и его 26-летняя пассажирка.
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