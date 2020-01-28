В Вятскополянском районе УАЗ врезался в иномарку: 1 человек погиб.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.
В п. Сосновка Вятскополянского района на ул. Разина, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «УАЗ», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там произошло столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис» под управлением 51-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота Авенсис» получил травмы. Его 90-летняя пассажирка погибла.
В тот же день в Кирово-Чепецком районе на 17 км автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртии, по предварительным данным, 60-летний водитель «Рено Дастер» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Калина», под управлением 25-летнего водителя.
В ДТП пострадали водитель «Лады» и его 26-летняя пассажирка.