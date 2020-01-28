В Кирове выявлен новый вид мошенничества.

Преступники выманивают деньги у предпринимателей, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора.Бизнесменам и руководителям предприятий поступают звонки от неустановленных граждан, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Кировской области.Мошенники сообщают об изменениях требований к «Уголкам потребителей» и предлагают приобрести журналы нового образца, предотвратить возможное выявление нарушений при проведении проверки, а также предупреждают о больших штрафах за отсутствие «Уголка потребителя».Между тем Управление и его специалисты не распространяют печатную нормативную продукцию на коммерческой основе и не оказывают какие-либо платные услуги по продаже документов, журналов, книг для торговых точек или уголка покупателя.Устное информирование по телефону о проведении проверки не предусмотрено законодательством.В случае поступления подобных звонков и предложений Роспотребнадзор рекомендует сообщить о данном факте в полицию.