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29 января 13:14
29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
В Кирове выявлен новый вид мошенничества.

В Кирове выявлен новый вид мошенничества.

Сегодня, 10:26
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В Кирове выявлен новый вид мошенничества.


Преступники выманивают деньги у предпринимателей, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора.

Бизнесменам и руководителям предприятий поступают звонки от неустановленных граждан, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Мошенники сообщают об изменениях требований к «Уголкам потребителей» и предлагают приобрести журналы нового образца, предотвратить возможное выявление нарушений при проведении проверки, а также предупреждают о больших штрафах за отсутствие «Уголка потребителя».

Между тем Управление и его специалисты не распространяют печатную нормативную продукцию на коммерческой основе и не оказывают какие-либо платные услуги по продаже документов, журналов, книг для торговых точек или уголка покупателя.

Устное информирование по телефону о проведении проверки не предусмотрено законодательством.

В случае поступления подобных звонков и предложений Роспотребнадзор рекомендует сообщить о данном факте в полицию.
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