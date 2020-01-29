В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями

ЧП произошло в управлении опеки и попечительства администрации города Кирова.28 января в здание управления пришла женщина с полугодовалым ребенком. Она сообщила, что родителей ее внучки дома уже нет продолжительное время, и, скорее всего, они находятся в компаниях, где злоупотребляют спиртным.Ребенка они оставили у бабушки неделю назад. Но заботиться о внучке она не имеет возможности.Сотрудники управления вызвали в свой офис «скорую помощь». Врачи проверили ребенка. Выяснилось, что девочка здорова. Сейчас ребенок находится в больнице. А специалисты управления опеки начали поиск родителей.Выяснилось, что мать и отец девочки состоят на учете городской комиссии по делам несовершеннолетних. И малышку уже помещали в дом ребенка. После изучения всех обстоятельств случившегося будет принято решение о дальнейшей судьбе девочки.Отметим, что для кировчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работают службы помощи. Если они не могут заботиться о ребенке, нести за него ответственность, он может быть временно – на срок до 1 года – помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дом ребенка, детский дом, школу-интернат).По любым вопросам, касающимся данной проблемы, можно обращаться по телефонам: 54-60-49, 54-51-74, 54-77-48, 54-64-34.