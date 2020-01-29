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29 янв 19:30 Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова 29 янв 17:54 В Вятском художественном училище открыли мемориальную доску Аркадию Рылову 29 янв 17:52 В Кирове на улице Урицкого водители вынуждены нарушать ПДД 29 янв 17:49 В Кирове прошло совещание подгруппы "Образование" Госсовета РФ 29 янв 15:24 На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО). 29 янв 15:18 Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу 29 янв 14:59 В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями 29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.
В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями

В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями

Вчера, 14:59
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В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями

ЧП произошло в управлении опеки и попечительства администрации города Кирова.

28 января в здание управления пришла женщина с полугодовалым ребенком. Она сообщила, что родителей ее внучки дома уже нет продолжительное время, и, скорее всего, они находятся в компаниях, где злоупотребляют спиртным.

Ребенка они оставили у бабушки неделю назад. Но заботиться о внучке она не имеет возможности.

Сотрудники управления вызвали в свой офис «скорую помощь». Врачи проверили ребенка. Выяснилось, что девочка здорова. Сейчас ребенок находится в больнице. А специалисты управления опеки начали поиск родителей.

Выяснилось, что мать и отец девочки состоят на учете городской комиссии по делам несовершеннолетних. И малышку уже помещали в дом ребенка. После изучения всех обстоятельств случившегося будет принято решение о дальнейшей судьбе девочки.

Отметим, что для кировчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работают службы помощи. Если они не могут заботиться о ребенке, нести за него ответственность, он может быть временно – на срок до 1 года – помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дом ребенка, детский дом, школу-интернат).

По любым вопросам, касающимся данной проблемы, можно обращаться по телефонам: 54-60-49, 54-51-74, 54-77-48, 54-64-34.
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